Захарова словами «пошли вразнос» оценила блокировку фильма о Крыме

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Ограничения американских ИТ-компаний против деятельности аккаунтов российских СМИ связаны с седьмой годовщиной присоединения Крыма в состав России, считает официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Платформы пошли вразнос. Речь уже даже не о политическом подтексте действий американских ИТ-кампаний, которые идут в русле установок Вашингтона. Ситуация сложнее», — написала она.

Захарова отметила, что контент в социальных сетях произвольно цензурируется модераторами без суда и следствия, а платформы при этом «продолжают смешить мир призывами к сохранению свободы в интернете».

«Чем больше будут изыматься «модераторами» из интернет-оборота и подвергаться цензуре неудобные с политической точки зрения материалы, тем быстрее и жестче будут вводиться регулятивные ограничения на действия платформ по всему миру. И виноваты в этой тягостной тенденции исключительно интернет-монополии», — сказала Захарова.