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Захарова словами «пошли вразнос» оценила блокировку фильма о Крыме

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Ограничения американских ИТ-компаний против деятельности аккаунтов российских СМИ связаны с седьмой годовщиной присоединения Крыма в состав России, считает официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Платформы пошли вразнос. Речь уже даже не о политическом подтексте действий американских ИТ-кампаний, которые идут в русле установок Вашингтона. Ситуация сложнее», — написала она.

Захарова отметила, что контент в социальных сетях произвольно цензурируется модераторами без суда и следствия, а платформы при этом «продолжают смешить мир призывами к сохранению свободы в интернете».

«Чем больше будут изыматься «модераторами» из интернет-оборота и подвергаться цензуре неудобные с политической точки зрения материалы, тем быстрее и жестче будут вводиться регулятивные ограничения на действия платформ по всему миру. И виноваты в этой тягостной тенденции исключительно интернет-монополии», — сказала Захарова.

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Захарова обвинила американские ИТ-компании в работе на официальные власти США. Она отметила, что это вразрез с международными обязательствами страны в области свободы слова. «Цель Вашингтона очевидна — использование информационно-технологических возможностей для нечестной конкуренции во всех сферах», — заключила Захарова.

Накануне YouTube ограничил доступ к фильму журналиста Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину».«Данный контент, по мнению участников сообщества YouTube, содержит материалы, которые могут напугать или шокировать некоторых пользователей», — говорится в предупреждении. Чтобы продолжить просмотр, пользователи должны подтвердить, что ознакомились с предупреждением.

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Также накануне Instagram лишил телеканал «Крым 24» возможности публиковать тексты, помимо фотографий. «При попытке написать хотя бы слово или поставить хештег сервис выдает сообщение о блокировке и отменяет публикацию поста», — сообщил канал.

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