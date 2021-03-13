Телеканал «Крым 24» пожаловался на частичную блокировку в Instagram

Социальная сеть Instagram частично заблокировала аккаунт телеканала «Крым 24», сообщает сам канал.

«Крым 24» отмечает, что это произошло «в канун празднования седьмой годовщины Крымской весны». Для телеканала доступна только публикация фотография. Оставлять под ними текст канал не может.

«При попытке написать хотя бы слово или поставить хештег, сервис выдает сообщение о блокировке и отменяет публикацию поста», — сообщает «Крым 24». Канал приложил скриншот сообщения. В нем говорится, что Instagram рассматривает как нарушение «предоставление доступа к аккаунту сервисам, предлагающим увеличение числа подписчиков и отметок «Нравится». Телеканал в свою очередь отрицает использование сервисов по наркрутке лайков и подписчиков. Соцсеть обещает отменить блокировку 19 марта.

На аккаунт телеканала «Крым 24» подписаны почти 76 тыс. человек.

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