«Крым 24» восстановил сюжеты после удаления YouTube-канала телекомпании

Телеканал «Крым 24» восстановил весь контент, утраченный из-за удаления аккаунта на видеохостинге YouTube. Об этом сообщил «РИА Новости» генеральный продюсер телерадиокомпании «Крым» Олег Крючков.

«Мы восстановили все утраченные из-за удаления аккаунта программы. К счастью, дубли программ хранились в телевизионной архиве», — сказал Крючков.

По его словам, весь контент, восстановленный после удаления, был размещен на официальном сайте телеканала. Телерадикомпания «Крым», в который входит телеканал «Крым 24», намерена подать в суд на видеохостинг за удаление аккаунта.

Об удалении страницы на YouTube телеканал «Крым 24» сообщилутром 20 мая. На странице было около 30 тыс. подписчиков и «миллионы просмотров», указал телеканал.

Впоследствии «Крым 24» сообщил, что YouTube ответил на обращение телеканала в связи с удалением, сообщив, что аккаунт заблокировали «в соответствии с принципами сообщества и условиями использования».

МИД России назвал удаление материалов телеканала «очередным актом дискриминации русскоязычных медиаресурсов со стороны подконтрольных США интернет-платформ».