МИД отреагировал на удаление аккаунтов трех российских СМИ на YouTube

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Удаление видеохостингом YouTube аккаунтов информагентств Anna News и News Front, а также телеканала «Крым 24» является «очередным актом дискриминации русскоязычных медиаресурсов со стороны подконтрольных США интернет-платформ». Об этом говорится в заявлении российского МИДа, оно опубликовано на сайте ведомства.

«Американская платформа предприняла рестриктивные меры под явно надуманным предлогом «нарушения правил хостинга», — говорится в заявлении. По данным ведомства, YouTube не объяснил решение об удалении никакими «убедительными фактами», а также не ответил на обращение команды телеканала «Крым 24».

Об удалении страницы на YouTube сам телеканал «Крым 24» сообщил утром 20 мая. На странице было около 30 тыс. подписчиков и «миллионы просмотров», указал телеканал. Позднее «Крым 24» сообщил, что YouTube ответил на обращение телеканала в связи с удалением, сообщив, что аккаунт заблокировали «в соответствии с принципами сообщества и условиями использования».

О блокировке страниц на YouTube Anna News и News Front также сообщили 20 мая. Агентство Anna News освещает события в зонах конфликта, в том числе в Сирии и на востоке Украины, Роскомнадзор зарегистрировал агентство в 2018 году. News Front освещает события в России, Донбассе, на Украине, а также в Сирии, Казахстане, Белоруссии и других странах, следует из информации со страницы агентства.