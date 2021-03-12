В Армении на год отложили выставку вооружения ArmHiTec-2021

Власти Армении перенесли проведение международной выставки вооружения и оборонных технологий «ArmHiTec-2021» на весну 2022 года, сообщается на сайте мероприятия.

Такое решение принято в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в республике и ограничением на проведение массовых мероприятий.

«Министерством высокотехнологической промышленности Республики Армения принято решение о переносе сроков проведения III Международной выставки вооружения и оборонных технологий «ArmHiTec-2021» на период с 31 марта по 02 апреля 2022 года», — говорится в сообщении. Изначально мероприятие было запланировано на 25-27 марта этого года.

В выставке должны были принять участие более 60 предприятий Армении и других стран. Кроме того, планировалось участие официальных делегаций из более 20 стран.