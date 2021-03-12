Президент Армении обратился в больницу из-за осложнений после COVID

Президент Армении Армен Саркисян обратился в больницу в связи с перенесенным им заболеванием СOVID-19 и проходит там обследование. Об этом РБК рассказали в его администрации.

«В связи с перенесенным COVID у президента Армении появились осложнения, он проходит обследование», — пояснил собеседник РБК.

Информацию о проблемах с сердцем и операции по шунтированию в Саркисяна в администрации опровергли.

Ранее газета «Грапарак» сообщила, что Саркисян госпитализирован из-за проблем с сердцем. «Он госпитализирован в медцентр «Астхик», проводится операция по стентированию», —сообщило издание.

В начале января у Саркисяна была диагностирована коронавирусная инфекция. В это время он находился в Лондоне, его госпитализировали с двусторонней пневмонией. «Течение болезни пока сложное, с присущими заболеванию характерными симптомами, в том числе высокой температурой и двусторонней пневмонией», — сообщила тогда его администрация.