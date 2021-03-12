Попова назвала срок появления иммунитета к COVID -19 после «ЭпиВакКороны»

Иммунитет к коронавирусной инфекции после вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона» вырабатывается на 42-й день после первой инъекции. Такие данные озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью ТАСС.

«Она [«ЭпиВакКорона»] позволяет вырабатывать иммунитет достаточно эффективный и стойкий, но она вырабатывает его, стимулирует выработку достаточно медленно. То есть мы говорим о том, что защитный иммунитет будет после 40-42 дня от первой вакцинации», — пояснила Попова.

По ее словам, соответствующим препаратом в России уже привито более 20 тыс. человек. Никаких побочных реакций, кроме болезненности в месте укола, зафиксировано не было, добавила Попова.

Вакцину «ЭпиВакКорона» разработал Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора. Ее зарегистрировали в России в октябре 2020 года. В «Векторе» сообщали, что их вакцина формирует иммунитет к коронавирусу минимум на полгода. При этом состав препарата не несет никаких ограничений для повторного применения.