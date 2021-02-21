Власти уточнили состояние заболевших новым видом птичьего гриппа в России

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Семь рабочих птицефабрики в Астраханской области вылечились после заражения птичьим гриппом, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора региона.

По данным властей, вспышка инфекции произошла в начале декабря прошлого года на птицефабрике «Владимировская».

«У семи сотрудников птицефабрики в этот период наблюдалось легкое расстройство здоровья (першение в горле), все лечились амбулаторно. Их здоровью ничего не угрожает», — сообщили в пресс-службе.

После вспышки птичьего гриппа власти Ахтубинского района ввели на птицефабрике режим чрезвычайной ситуации. Все поголовье птиц уничтожили.