Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 73,98 (+0,01) Инвестиции, 00:00
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 89,66 (+0,12) Инвестиции, 00:01
СМИ узнали о соглашении Израиля и Сирии по поставкам российской вакцины Политика, 13:04 Эксперты назвали меры профилактики при птичьем гриппе Общество, 12:58 «Миллисекунды решают». Как data science помогает угадывать цены на рынке Инвестиции, 12:27 Додо пицца, Револют и Gett: как они организовали командировки РБК и Smartway, 12:24 В России зарегистрировали тест для выявления «британского» штамма COVID Общество, 12:07 Власти уточнили состояние заболевших новым видом птичьего гриппа в России Общество, 11:39 Почему инвестиции в индустриальную недвижимость — новый тренд Партнерский материал, 11:35 В России второй день подряд выявили менее 13 тыс. заболевших COVID-19 Общество, 11:09 Прокуратура и СК начали проверки после избиения девочки на Сахалине Общество, 11:08 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 21 февраля Общество, 11:04 Топ-10 финансовых советов — разбор от главы НПФ Сбербанка Социальная экономика, 11:00  Орловский проиграл Аспиналлу на турнире в Лас-Вегасе. Видео Спорт, 10:56 Матч НХЛ на озере Тахо был прерван из-за тающего льда. Видео Спорт, 10:52 Россия и ОАЭ вместе разработают сверхзвуковой бизнес-джет Бизнес, 10:46
Общество ,  
0 

Власти уточнили состояние заболевших новым видом птичьего гриппа в России

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Семь рабочих птицефабрики в Астраханской области вылечились после заражения птичьим гриппом, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора региона.

По данным властей, вспышка инфекции произошла в начале декабря прошлого года на птицефабрике «Владимировская».

«У семи сотрудников птицефабрики в этот период наблюдалось легкое расстройство здоровья (першение в горле), все лечились амбулаторно. Их здоровью ничего не угрожает», — сообщили в пресс-службе.

После вспышки птичьего гриппа власти Ахтубинского района ввели на птицефабрике режим чрезвычайной ситуации. Все поголовье птиц уничтожили.

ВОЗ получила данные о заражении россиян новым видом птичьего гриппа
Общество

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России впервые выявлены случаи заражения людей птичьим гриппом H5N8. «До настоящего времени в мире не были зарегистрированы случаи, когда вирусом гриппа птиц H5N8 заболевали люди», — отметила она.

По ее словам, вирус был обнаружен у семерых сотрудников одной из птицефабрик на юге страны, где в декабре прошлого года произошла вспышка инфекции. Все они переболели в легкой форме. Главный санитарный врач России заверила, что от человека к человеку H5N8 пока не передается.

Читайте на РБК Pro
Основатель «ВкусВилл»: если сотрудник не ошибается, его надо уволить Минус 50 млрд руб.: как строители пытаются вернуть деньги лопнувших СРО Почему «Яндекс», Netflix и Microsoft вынуждены были перейти на свой шрифт Психолог Грант Хэлворсон: на какой вопрос на собеседовании можно солгать
Астраханская область птицефабрика вспышка птичий грипп
Материалы по теме
Вирусологи оценили риск распространения птичьего гриппа среди людей
Общество
«Вектор» пообещал сделать вакцину от передающегося людям птичьего гриппа
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter