Песков заявил о сценарии с очным обращением Путина к парламенту

Владимир Путин (Фото: Сергей Карпухин / Reuters)

Президент России Владимир Путин планирует лично выступить с посланием перед членами Федерального собрания, если это позволит эпидемиологическая ситуация. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Все будет зависеть от эпидемиологического режима, который будет реализовываться на тот момент. Пока мы готовим сценарий, при котором президент будет выступать перед участниками мероприятия, выступать лично», — сказал пресс-секретарь президента.

Песков затруднился назвать точную дату предстоящей встречи, отметив, что пока она не определена.