Сенаторы оценили слова главы МИД Украины о «трех китах» возвращения Крыма

Балаклава, Крым (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о «трех китах» политики, с помощью которых Киев вернет Крым, голословно и предназначено для того, чтобы граждане верили в то, что Киев работает над тем, как вернуть полуостров, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Дмитрий Кулеба назвал «тремя китами» политики Украины по возвращению Крыма «Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма», утвержденную ранее Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, объединение усилий международных партнеров Украины, «восстановление международного права и, как следствие, полного украинского суверенитета» над Крымом и Севастополем.

«Все это для внутреннего потребления, чтобы на Украине считали, что нынешнее руководство Украины постоянно борется за Крым, и для внешнего потребления, чтобы там чувствовали, что тема Крыма в повестке дня», — считает Цеков.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в разговоре с РБК назвала «очередным политическим фарсом» подобные заявления со стороны украинских политиков. По ее словам, после государственного переворота 2014 года история Украины и ее международных отношений характеризуется «синергией хаоса», утратой государственного суверенитета и независимости.

«В таких политических реалиях любая политическая платформа, в том числе «Крымская», является лишь очередным политическим фарсом в подзатянувшейся украинской трагикомедии», — добавила сенатор.