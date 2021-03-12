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Политика ,  
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Сенаторы оценили слова главы МИД Украины о «трех китах» возвращения Крыма

Балаклава, Крым
Балаклава, Крым (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о «трех китах» политики, с помощью которых Киев вернет Крым, голословно и предназначено для того, чтобы граждане верили в то, что Киев работает над тем, как вернуть полуостров, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Дмитрий Кулеба назвал «тремя китами» политики Украины по возвращению Крыма «Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма», утвержденную ранее Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, объединение усилий международных партнеров Украины, «восстановление международного права и, как следствие, полного украинского суверенитета» над Крымом и Севастополем.

«Все это для внутреннего потребления, чтобы на Украине считали, что нынешнее руководство Украины постоянно борется за Крым, и для внешнего потребления, чтобы там чувствовали, что тема Крыма в повестке дня», — считает Цеков.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в разговоре с РБК назвала «очередным политическим фарсом» подобные заявления со стороны украинских политиков. По ее словам, после государственного переворота 2014 года история Украины и ее международных отношений характеризуется «синергией хаоса», утратой государственного суверенитета и независимости.

«В таких политических реалиях любая политическая платформа, в том числе «Крымская», является лишь очередным политическим фарсом в подзатянувшейся украинской трагикомедии», — добавила сенатор.

Глава МИД Украины назвал три кита политики по возвращению Крыма
Политика
Дмитрий Кулеба

Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов ранее охарактеризовал позицию Кулебы как провокацию против России. По его мнению, украинский народ окажется в опасности в случае следования «безумному курсу» стратегии деоккупации Крыма. При этом Мурадов напомнил о существовании военной доктрины России.

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Решение СНБО о стратегии по возвращению Крыма теперь должно быть утверждено указом президента Владимира Зеленского. В конце февраля он подписал указ об отдельных мерах, направленных на «деоккупацию и реинтеграцию» Крыма, поручил создать Организационный комитет по подготовке и проведению на Украине учредительного саммита «Крымской платформы» (так называется площадка, созданная властями Украины для координации международных действий по возвращению Крыма в ее состав), организовать меры по поддержке крымско-татарского языка, культуры, а также по защите прав крымчан.

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