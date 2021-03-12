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Политика ,  
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Постпред Крыма увидел в «трех китах» Киева провокации против России

Георгий Мурадов
Георгий Мурадов (Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости)

План Украины по возвращению контроля над Крымом, состоящий из «трех китов», — это провокация, подготовленная Западом. Об этом заявил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов, передает «РИА Новости».

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал «три кита» политики, с помощью которых Киев вернет Крым. Это утверждение СНБО «Стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма», объединение усилий в этом направлении международных партнеров Украины, «восстановление международного права и, как следствие, полного украинского суверенитета» над Крымом и Севастополем».

«Провокация, спланированная Киевом по наущению западных кураторов, набирает обороты», — заметил постпред Крыма Мурадов.

Глава МИД Украины назвал три кита политики по возвращению Крыма
Политика
Дмитрий Кулеба

Он заявил, что украинский народ окажется в опасности, если Киев последует «безумным курсом», прописанным в стратегии деоккупации Крыма. Мурадов напомнил о существовании военной доктрины России.

«Чтобы оценить уровень опасности, в которой окажется народ Украины <...> надо лишь прочитать российскую Конституцию, нашу военную доктрину и заявления руководства нашей страны о судьбе украинской государственности в результате посягательств на территориальную целостность России и жизни наших соотечественников», — сообщил он.

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Вице-премьер отметил, что Европа и Турция подталкивают Украину к столкновению с Россией, но, когда «огонь разгорится», Киев останется в одиночестве. Мурадов заявил, что Украина последовательно «движется к пропасти».

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году, однако Украина и страны Запада не признают результаты голосования и считают его оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что процесс присоединения полуострова происходил в рамках международного законодательства и его итоги не могут быть пересмотрены.

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