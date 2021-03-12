Постпред Крыма увидел в «трех китах» Киева провокации против России

Георгий Мурадов (Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости)

План Украины по возвращению контроля над Крымом, состоящий из «трех китов», — это провокация, подготовленная Западом. Об этом заявил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов, передает «РИА Новости».

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал «три кита» политики, с помощью которых Киев вернет Крым. Это утверждение СНБО «Стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма», объединение усилий в этом направлении международных партнеров Украины, «восстановление международного права и, как следствие, полного украинского суверенитета» над Крымом и Севастополем».

«Провокация, спланированная Киевом по наущению западных кураторов, набирает обороты», — заметил постпред Крыма Мурадов.

Он заявил, что украинский народ окажется в опасности, если Киев последует «безумным курсом», прописанным в стратегии деоккупации Крыма. Мурадов напомнил о существовании военной доктрины России.