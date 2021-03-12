Двух бизнесменов обвинили в даче взятки главе Минздрава Алтая

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Двум предпринимателям предъявили обвинение в даче взятки в размере 13 млн руб. министру здравоохранения Республики Алтай и его помощнику. Об этом сообщается на странице регионального управления Следственного комитета.

«28-летнему гражданину Республики Казахстан и 32-летней жительнице Новосибирска предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемые руководили двумя коммерческими организациями, а взятку дали в обмен на заключение со своими компаниями прямых госконтрактов на поставку средств индивидуальной защиты для нужд системы здравоохранения. В СК отмечают, что компании были зарегистрированы на подставные физлица.

Сейчас обвиняемых заключили под стражу.