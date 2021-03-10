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СК объяснил задержание главы минздрава Республики Алтай

Сергей Коваленко
Сергей Коваленко (Фото: med04.ru)

Министр здравоохранения Республики Алтай Сергей Коваленко и его помощник Рустам Туюнчеков задержаны за получение взяток в крупном и особо крупном размерах. Об этом сообщается на сайте следственного управления по региону.

«Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное организованной группой, в крупном размере), а также двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное организованной группой, в особо крупном размере)», — говорится на сайте ведомства.

Главу минздрава Алтая задержали по подозрению в получении взятки
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Сергей Коваленко

По версии следствия, Коваленко и Туюнчеков с марта 2020 по февраль 2021 года получили от руководства трех коммерческих компаний около 4,6 млн руб. за заключение госконтрактов с подконтрольными этим юрлицам поставщиками на поставку медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты.

«В отношении взяткодателей — руководителей трех коммерческих организаций также возбуждены уголовные дела о совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу, совершенная в крупном размере) и ч. 5 ст. 290 УК РФ (дача взятки должностному лицу, совершенная в особо крупном размере)», — также сообщили в ведомстве.

В настоящий момент Коваленко и Туюнчеков задержаны.

Коваленко возглавлял министерство здравоохранения Республики Алтай с 2019-го, до этого с 2012 по 2017 год занимал должность замминистра, после чего руководил майминской больницей.

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