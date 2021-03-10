В парламенте Петербурга проверят сообщения о задержании депутата Резника

Максим Резник (Фото: maximreznik.ru)

Парламентская комиссия по этике Законодательного собрания Петербурга рассмотрит ситуацию с оппозиционным депутатом Максимом Резником, который, по сообщениям СМИ, якобы оказался в квартире, где находилась нарколаборатория. Об этом сообщил журналистам спикер закса Вячеслав Макаров.

«Безусловно, правоохранительные органы будут расследовать это дело, безусловно, будет работать и комиссия по этике Законодательного собрания, мы ждем материалов», — сказал Макаров.

По его словам, «скомканные репутации не разгладишь никаким утюгом». Спикер заксобрания также призвал всегда думать о своей репутации и не «шарахаться по сомнительным местам».

В ответ на это Резник предложил провести парламентское расследование из-за сноса в городе спортивно-концертного комплекса «Петербургский» (в январе 2020 года при его сносе рухнула крыша, погиб один рабочий, градозащитники также пытались включить СКК в число выявленных объектов культурного наследия). «Лучше расследовать снос СКК и гибель человека. Скоро выборы, избиратели сами разберутся, не нужно за них решать. Помогите лучше им отстоять их права в сносе СКК, если вы такой смелый и сильный депутат, это гораздо важнее для города», — заявил РБК Максим Резник.