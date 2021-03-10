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В парламенте Петербурга проверят сообщения о задержании депутата Резника

Максим Резник
Максим Резник (Фото: maximreznik.ru)

Парламентская комиссия по этике Законодательного собрания Петербурга рассмотрит ситуацию с оппозиционным депутатом Максимом Резником, который, по сообщениям СМИ, якобы оказался в квартире, где находилась нарколаборатория. Об этом сообщил журналистам спикер закса Вячеслав Макаров.

«Безусловно, правоохранительные органы будут расследовать это дело, безусловно, будет работать и комиссия по этике Законодательного собрания, мы ждем материалов», — сказал Макаров.

По его словам, «скомканные репутации не разгладишь никаким утюгом». Спикер заксобрания также призвал всегда думать о своей репутации и не «шарахаться по сомнительным местам».

В ответ на это Резник предложил провести парламентское расследование из-за сноса в городе спортивно-концертного комплекса «Петербургский» (в январе 2020 года при его сносе рухнула крыша, погиб один рабочий, градозащитники также пытались включить СКК в число выявленных объектов культурного наследия). «Лучше расследовать снос СКК и гибель человека. Скоро выборы, избиратели сами разберутся, не нужно за них решать. Помогите лучше им отстоять их права в сносе СКК, если вы такой смелый и сильный депутат, это гораздо важнее для города», — заявил РБК Максим Резник.

Петербургский депутат Резник ответил на сообщения о задержании
Политика
Максим Резник

Накануне Федеральное агентство новостей (РИА ФАН; входит в медиагруппу «Патриот», попечительский совет которой возглавляет бизнесмен Евгений Пригожин) сообщило, что Резника задержали во время обыска в квартире предполагаемых наркоторговцев в Адмиралтейском районе Петербурга.

Сам Резник в разговоре с РБК рассказал, что его не задерживали. По его словам, он 9 марта зашел к своему дальнему родственнику, проживающему в доме на набережной канала Грибоедова, чтобы помочь его пожилому отчиму, и там стал «свидетелем маски-шоу полицейских».

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Резник сообщил, что полицейские вскрыли квартиру, проверили его документы, а затем он отправился на работу. Он добавил, что ему не известно об информации, что во вскрытой квартире находилась нарколаборатория. По его словам, в разрешении на обыск «было написано про торговлю какими-то веществами», однако он не вчитывался в документ.

Максим Резник в 2016 году был избран депутатом законодательного собрания от Партии роста. Ранее он возглавлял региональное отделение «Яблока».

Максим Резник Законодательное собрание Комиссия по этике Санкт-Петербург
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