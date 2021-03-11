В туалете главы минздрава Алтая при обыске нашли почти 6 млн руб.

Видео: СК РФ

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У обвиняемого в коррупции главы минздрава Республики Алтай Сергея Коваленко обнаружили тайник, в котором хранилось около шести миллионов рублей. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах региона и «Пятый канал». Деньги он прятал под досками уличного туалета.

По данным собеседника «РИА Новости», 10 марта на участке министра в селе Майма проводились обыски. «Правоохранители осматривали надворные постройки, в одной части которых находится помещение для хранения инвентаря, в другой — туалет. Деньги — порядка 5,8 млн руб. — нашли в туалетной части в тайнике под досками в разноцветном полимерном пакете», — рассказал он.

«Пятый канал» опубликовал видео обысков, на котором оперативники находят под досками сверток. По данным телеканала, тайник оперативникам показал сам задержанный.