Песков сообщил об увеличивающихся кибератаках на сайт Кремля

Число кибератак на сайт Кремля за последнее время увеличилось. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

«Да, оно [число кибератак] все время растет. У нас там и зеркала включаются, была пара DDoS-атак, причем таких, которые у нас сделать невозможно», — сказал Песков.

Во вторник, 10 марта, Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter для пользователей из России, до этого обвинив соцсеть в многочисленных нарушениях и игнорировании требований удалить запрещенную в России информацию. В ведомстве объяснили, что таким образом они хотят защитить россиян от «влияния противоправного контента».

После объявления Роскмонадзора у россиян возникли проблемы с доступом к сайтам Кремля, Государственной думы, правительства, Следственного комитета, а также различных министерств и ведомств. Песков, комментируя сбой на сайтах госорганов, говорил, что несмотря на сбои, в Кремле все сайты открываются.