Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 марта
USD ЦБ: 73,5 (-0,54) Инвестиции, 11 мар, 19:06
Курс евро на 12 марта
EUR ЦБ: 87,76 (-0,2) Инвестиции, 11 мар, 19:06
Украина решила национализировать «Мотор Сич» Политика, 05:07 «Ситимобил» ответил на жалобу в прокуратуру из-за цен в снегопады Общество, 04:59 СМИ узнали о сокращении поставок доз вакцин AstraZeneca в ЕС Общество, 04:52 WSJ узнала о планах Китая оштрафовать Alibaba на рекордную сумму Бизнес, 04:46 Нейросети, управление кадрами и деловой дресс-код: строим «умный» бизнес РБК Стиль и Ermanno Scervino, 04:33 Песков сообщил об увеличивающихся кибератаках на сайт Кремля Политика, 04:10 Более четверти россиян заявили о снижении зарплаты на удаленке Общество, 04:00 Креативность и вкус: хурма в золе и другие рецепты шеф-поваров РБК Стиль и Miele, 03:42 Шведские эксперты оценили готовность России и НАТО к «масштабной войне» Политика, 03:36 В Роспотребнадзоре поддержали проведение ПМЭФ в смешанном формате Финансы, 03:33 Вакцина Novavax оказалась эффективна против «британского штамма» COVID-19 Общество, 03:23 За что вручают премии малому бизнесу РБК и Альфа-Банк, 03:10 Ученые оценили вероятность неуязвимости для COVID после сезонных вирусов Общество, 03:00 В ВОЗ ответили на отказ от вакцины AstraZeneca в нескольких странах ЕС Общество, 02:49
Ограничение работы Twitter ,  
0 

Песков сообщил об увеличивающихся кибератаках на сайт Кремля

Число кибератак на сайт Кремля за последнее время увеличилось. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

«Да, оно [число кибератак] все время растет. У нас там и зеркала включаются, была пара DDoS-атак, причем таких, которые у нас сделать невозможно», — сказал Песков.

Роскомнадзор замедлил трафик Twitter. Что важно знать об ограничениях
Технологии и медиа
Фото:Global Look Press

Во вторник, 10 марта, Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter для пользователей из России, до этого обвинив соцсеть в многочисленных нарушениях и игнорировании требований удалить запрещенную в России информацию. В ведомстве объяснили, что таким образом они хотят защитить россиян от «влияния противоправного контента».

После объявления Роскмонадзора у россиян возникли проблемы с доступом к сайтам Кремля, Государственной думы, правительства, Следственного комитета, а также различных министерств и ведомств. Песков, комментируя сбой на сайтах госорганов, говорил, что несмотря на сбои, в Кремле все сайты открываются.

Дмитрий Песков кибератака сайт Кремля
Материалы по теме
Роскомнадзор заявил об отсутствии ответа на требования к Twitter
Общество
Twitter отреагировал на решение Роскомнадзора замедлить сервис
Технологии и медиа
Минцифры объяснило сбой при доступе к сайтам госструктур
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter