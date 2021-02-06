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Республика Сербская одобрила российскую вакцину от COVID-19

Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована в Республике Сербской (входит в Боснию и Герцеговину). Об этом в Twitter сообщил разработчик препарата.

«Минздрав Республики Сербской одобрил применение вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении.

Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик сообщил, что всеобщая вакцинация начнется в феврале. По его словам, правительство выделило на закупку препарата 15,6 млн евро.

Минздрав Ливана одобрил российскую вакцину от коронавируса «Спутник V»
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Согласно данным Института общественного здоровья Республики Сербской, за минувшие сутки в стране COVID-19 заразились 89 человек. Всего за время пандемии в республике заболели свыше 40,7 тыс. человек. Из низ более 2 тыс. человек умерли.

Вакцина от коронавируса «Спутник V» была разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Ее эффективность составляет около 92%. Препарат доступен не только в России, но и в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Ливане, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике и Никарагуа.

вакцина коронавирус Республика Сербская
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