Республика Сербская одобрила российскую вакцину от COVID-19

Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована в Республике Сербской (входит в Боснию и Герцеговину). Об этом в Twitter сообщил разработчик препарата.

«Минздрав Республики Сербской одобрил применение вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении.

Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик сообщил, что всеобщая вакцинация начнется в феврале. По его словам, правительство выделило на закупку препарата 15,6 млн евро.

Согласно данным Института общественного здоровья Республики Сербской, за минувшие сутки в стране COVID-19 заразились 89 человек. Всего за время пандемии в республике заболели свыше 40,7 тыс. человек. Из низ более 2 тыс. человек умерли.