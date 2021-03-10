Путин поручил проверить зарплаты на соответствие майским указам
Президент России Владимир Путин поручил правительству и органам исполнительной власти регионов проверить зарплаты бюджетников в стране на соответствие майским указам. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам совещания с членами кабмина, опубликованном на сайте Кремля.
«Проанализировать систему оплаты труда работников организаций бюджетной сферы (во всех таких организациях) и определить соответствие уровня оплаты труда этих работников целевым показателям, установленным указом президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», — говорится в поручении.
Доложить о результатах Путин поручил до 20 апреля.
Согласно майскому указу президента от 2012 года, к 2018-му размер реальной заработной платы должен был вырасти в 1,4–1,5 раза. К этому времени средняя зарплата врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников должна была дойти до 200% от средней зарплаты в регионе.