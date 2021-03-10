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Путин поручил проверить зарплаты на соответствие майским указам

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин поручил правительству и органам исполнительной власти регионов проверить зарплаты бюджетников в стране на соответствие майским указам. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам совещания с членами кабмина, опубликованном на сайте Кремля.

«Проанализировать систему оплаты труда работников организаций бюджетной сферы (во всех таких организациях) и определить соответствие уровня оплаты труда этих работников целевым показателям, установленным указом президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», — говорится в поручении.

Доложить о результатах Путин поручил до 20 апреля.

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Согласно майскому указу президента от 2012 года, к 2018-му размер реальной заработной платы должен был вырасти в 1,4–1,5 раза. К этому времени средняя зарплата врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников должна была дойти до 200% от средней зарплаты в регионе.

Однако на конец 2018 года уровня зарплат по всем положениям майского указа смогли достичь только 16 регионов. В остальных субъектах указ формально был не выполнен хотя бы по одному показателю.

В конце 2020 года Счетная палата пришла к выводу, что положения майского указа так и не были выполнены полностью. Аудиторы сообщили, что наибольшие проблемы возникли в связи с зарплатами младшего медицинского персонала: в этой категории показателей не достигли 48 субъектов из 85.

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В Счетной палате также отметили, что рост оплаты труда бюджетников сопровождался сокращением численности сотрудников. В период с 2013 по 2019 год младшего медицинского персонала стало меньше на 61,3%, социальных работников — на 32,6%. Общая численность по всем предусмотренным указами категориям сократилась на 14,5%.

Владимир Путин зарплаты майские указы поручения президента
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