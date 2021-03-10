Путин поручил проверить зарплаты на соответствие майским указам

Однако на конец 2018 года уровня зарплат по всем положениям майского указа смогли достичь только 16 регионов. В остальных субъектах указ формально был не выполнен хотя бы по одному показателю.

В конце 2020 года Счетная палата пришла к выводу, что положения майского указа так и не были выполнены полностью. Аудиторы сообщили, что наибольшие проблемы возникли в связи с зарплатами младшего медицинского персонала: в этой категории показателей не достигли 48 субъектов из 85.

В Счетной палате также отметили, что рост оплаты труда бюджетников сопровождался сокращением численности сотрудников. В период с 2013 по 2019 год младшего медицинского персонала стало меньше на 61,3%, социальных работников — на 32,6%. Общая численность по всем предусмотренным указами категориям сократилась на 14,5%.