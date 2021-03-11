Путин потребовал смягчить «ценовые удары» по россиянам

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Россияне не должны сталкиваться с резким повышением цен на продукты, кабмин должен применять меры по их смягчению. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.

Президент также указал на важность соблюдения баланса интересов граждан и бизнеса. «Почему я достаточно жестко, может быть, разговаривал с коллегами из правительства? Удары ценовые не должны быть такими, как имели место быть. Надо и инструменты применять, и смягчать эти шаги», — пояснил Путин (цитата по ТАСС).

Ранее, 9 марта, премьер-министр Михаил Мишустин поручил федеральным ведомствам осуществлять мониторинг цен на определенные товары.

К примеру, Минсельхоз должен проверять цены на табачные изделия и продукты питания, Росалкогольрегулирование — на спиртные и алкоголесодержащие напитки, Минпромторг — на технику, мебель, компьютеры и телефоны, Минздрав — на лекарства, медицинские изделия, медицинские и оздоровительные услуги.