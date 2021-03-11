Посольство объяснило высылку российского дипломата из Польши

Фото: Алексей Витвицкий / ТАСС

МИД Польши уведомил посольство России в республике об объявлении одного из сотрудников генерального консульства в Познани персоной нон грата и его высылке, говорится в ответе российского дипломатического представительства, поступившем в РБК. Это стало ответной мерой на объявление российскими властями нежелательным лицом консула польского генконсульства в Санкт-Петербурге, пояснили в российском посольстве.

«Этот российский дипломат и его супруга в указанные польской стороной сроки покинули Польшу. Никаких других оснований для объявления российского дипломата персона нон грата польской стороной до нас официально не доводилось», — говорится в сообщении.

В пресс-службе посольства также отметили, что персональные данные россиян, в том числе о состоянии здоровья, нельзя разглашать без их согласия.

Власти Польши объявили о высылке российского дипломата в начале февраля в ответ на аналогичные шаги Москвы. Накануне польские власти сообщили, что высланный россиянин, еще находясь в республике, заразился коронавирусом, но не соблюдал самоизоляцию, а принимал участие во встречах и появлялся в общественных местах.