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Эксперты назвали высокооплачиваемые удаленные вакансии

Фото: Fabian Strauch / DPA / ТАСС
Фото: Fabian Strauch / DPA / ТАСС

Самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке — менеджер косметологического оборудования и разработчик java, которым предлагается зарплата более 200 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру», передает «РИА Новости».

Так, менеджеру косметологического оборудования предлагают зарплату до 300 тыс. руб. Он должен заниматься обработкой заявок клиентов, оформлением договоров, сопровождением сделок, а также иметь собственную клиентскую базу.

Разработчикам java работодатели в месяц готовы платить от 200 тыс. до полумиллиона рублей. Чтобы претендовать на такую зарплату, надо иметь опыт работы от 1,5 лет, знать систему управления версиями Git, системы автоматической сборки Maven и Gradle, а также программный интерфейс REST API.

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Фото:Fabian Strauch / DPA / ТАСС

Следующим в рейтинге высоких зарплат на удаленке идет системный администратор DevOps — от 180 тыс. руб. в месяц. Он должен уметь работать с со следующим ПО: Kubernetes, Helm, Ansible. Программистам 1С-Битрикс предлагают до 140 тыс. руб. в месяц и обучение за счет компании. Вакансия предполагает сборку и техподдержку корпоративных сайтов, интернет-магазинов и т.д.

Затем идет сфера строительства: архитектору паспорта фасада здания предлагают до 120 тыс. руб. Вакансия предусматривает умение разрабатывать проекты благоустройства, ремонта и изменения фасадов зданий, составлять техзадания на проектирование и опыт работы от двух лет.

На зарплату до 100 тыс. руб. ищут стилистов-консультантов интернет-магазина. Он должен вести клиентскую базу, консультировать покупателей по ассортименту и акциям, а также продвигать рекламу заведения. До 90 тыс. руб. работодатели готовы платить веб-разработчику Wordpress, у которого есть двухлетний опыт работы. Для этого надо понимать принципы работы PHP, кроссбраузерности, адаптивной верстки, а также знать, как оптимизировать сайты.

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В октябре эксперты «Работа.ру» самой высокооплачиваемой вакансией на удаленке называли программиста-аналитика 1С, которому были готовы платить до 270 тыс. руб. в месяц. За ними шел менеджер внешнеэкономической деятельности и backend-разработчик.

При этом самыми востребованными в 2021 году профессиями эксперты «Работа.ру»и «СберИндекса» в декабре называли медработников, фармацевтов, ИT-специалистов, а также представителей массовых специальностей: водителей, продавцов, курьеров и т.д.

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