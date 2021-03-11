Эксперты назвали высокооплачиваемые удаленные вакансии

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Самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке — менеджер косметологического оборудования и разработчик java, которым предлагается зарплата более 200 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру», передает «РИА Новости».

Так, менеджеру косметологического оборудования предлагают зарплату до 300 тыс. руб. Он должен заниматься обработкой заявок клиентов, оформлением договоров, сопровождением сделок, а также иметь собственную клиентскую базу.

Разработчикам java работодатели в месяц готовы платить от 200 тыс. до полумиллиона рублей. Чтобы претендовать на такую зарплату, надо иметь опыт работы от 1,5 лет, знать систему управления версиями Git, системы автоматической сборки Maven и Gradle, а также программный интерфейс REST API.

Следующим в рейтинге высоких зарплат на удаленке идет системный администратор DevOps — от 180 тыс. руб. в месяц. Он должен уметь работать с со следующим ПО: Kubernetes, Helm, Ansible. Программистам 1С-Битрикс предлагают до 140 тыс. руб. в месяц и обучение за счет компании. Вакансия предполагает сборку и техподдержку корпоративных сайтов, интернет-магазинов и т.д.