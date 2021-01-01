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Бизнес ,  
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Эксперты назвали самые востребованные профессии в 2021 году

Наиболее востребованными работниками в 2021 году станут медики, IT-специалисты и сотрудники сферы услуг. Это следует из совместного исследования сервиса Работа.ру и СберИндекса, передает ТАСС.

«В следующем году востребованными для работодателей будут медработники, фармацевты, IT-специалисты, представители массовых специальностей (водители, продавцы, комплектовщики, курьеры, сборщики, логисты)», — отмечается в сообщении.

Исследование проводилось в декабре 2020 года. Эксперты проанализировали более 18 млн резюме и 200 тыс. вакансий соискателей.

Эксперты назвали самые популярные места у россиян для работы на удаленке
Общество
Фото:Hristo Rusev / Getty Images

Кроме того, исследование показало, что в 2020 году появилось на 44% больше чем в 2019 году вакансий для удаленной работы. По мнению специалистов, этот тренд закрепится в 2021-ом. Также в следующем году продолжится рост соискателей, которых интересует фриланс. В текущем году их число уже выросло на 23% больше по сравнению с прошлогодними показателями.

«Нестабильная ситуация во многих отраслях побудит россиян брать подработки в других компаниях и, возможно, даже в других сферах», — добавили эксперты.

В мае специалисты Института прогрессивного образования говорили, что после окончания пандемии, в частности вырастет спрос на услуги сиделок, социальных работников, онлайн-врачей общей практики. После самоизоляции также станет востребованной помощь психологов по личным и семейным вопросам, будут пользоваться спросом консультанты call-центров, сотрудники интернет-магазинов, курьеры.

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