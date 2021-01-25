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Аналитики назвали высокооплачиваемые вакансии для студентов

Фото: Fabian Strauch / DPA / ТАСС
Фото: Fabian Strauch / DPA / ТАСС

Зарплату от 80 тыс. руб. российским студентам готовы предложить работодатели в сферах IT, web-дизайна и администрирования. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на результаты исследования, проведенного сервисом «Работа.ру».

Так, программист С++ без опыта работы со знанием принципов объектно-ориентированного программирования может зарабатывать от 160 тыс. руб. в месяц, выяснил сервис. Откликнувшемуся на вакансию предстоит заниматься разработкой CRM- и ERP-систем, построением хранилищ данных.

Также, согласно исследованию, программист VB+SQL без опыта работы может получать от 130 тыс. руб. в месяц. Для этого соискателю необходимо знать принципы объектно-ориентированного программирования, язык программирования Microsoft Visual Basic и владеть на базовом уровне SQL, говорится в исследовании.

Служба доставки цветов предлагает начинающему веб-разработчику до 80 тыс. руб. в месяц. Для администратора с графиком работы два через два и опытом работы от года есть вакансия от медицинского центра, который готов платить 105 тыс. руб., выяснили аналитики.

Согласно данным аналитиков, вакансии, на которые работодатели готовы нанимать студентов и выпускников, как правило не требуют большого опыта работы и позволяют повышать квалификацию за счет работодателя, а также совмещать работу с учебой.

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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Например, высокую зарплату могут получить соискатели с финансовым или техническим образованием, а также опытом работы в проектах по вакансии customer journey expert или аналитики с опытом работы от года, специализирующиеся на киберрисках и информационной безопасности, следует из исследования.

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Ранее аналитический центр Avito установил, что в группе профессий «Без опыта, студенты» спрос от работодателей по итогам вырос на 65%. Также наиболее быстрорастущими областями стали госслужба и НКО, строительство и производственный сектор (+44% вакансий). Кроме того, выросло число вакансий в таких сферах, как ЖКХ и эксплуатация (+34%), домашний персонал, медицина и фармацевтика и многих других. Сфера «Искусство, развлечения», наоборот, стала менее востребованной (-19%).

студенты вакансии исследование работа зарплата
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