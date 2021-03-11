СМИ узнали о службе участника штурма Капитолия в президентской эскадрильи

Один из обвиняемых по делу о январском штурме Капитолия служил в вертолетной эскадрилье корпуса морской пехоты США, которая перевозит президента страны и других высокопоставленных лиц. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на официальных лиц.

По данным издания, 35-летний подозреваемый Джон Дэниел Андрис был начальником экипажа эскадрильи. Его арестовали в прошлом месяце по обвинению в двух тяжких преступлениях, включая проникновение в конгресс с применением насилия и хулиганство на территории конгресса. Ветеран морской пехоты не признает вину.

Сообщается, что он начал службу в морской пехоте в 2004 году, а спустя два года вступил в вертолетную эскадрилью Marine Helicopter Squadron. Издание указывает, что члены этой эскадрильи должны проходить специальную проверку и имеют допуск к секретной информации. Андрис покинул морскую пехоту в ноябре 2009 года в звании младшего капрала.

Сторонники экс-президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий 6 января, когда конгрессмены должны были утвердить поражение политика на выборах президента. Протестующие оставались в здании несколько часов, пока полиция не смогла их выгнать. Правоохранители применили слезоточивый газ, дубинки и огнестрельное оружие. Погибли пять человек, включая сотрудника безопасности конгресса.