СМИ сообщили о задержанной при штурме Капитолия русскоговорящей женщине

На протестах в Вашингтоне, которые обернулись захватом здания Конгресса, задержали 54-летнюю Евгению Малимон молдавского происхождения. Об этом пишет Buzzfeed.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что одному из задержанных в ходе беспорядков в Капитолии в суде потребовался переводчик с русского языка. Неизвестно, тот же ли это человек.

Buzzfeed сообщает, что Малимон говорит по-русски. Она принадлежит к ряду республиканских политических объединений на территории США и, как пишет издание, выступала в поддержку президента США Дональда Трампа. Вместе с женщиной задержали ее дочь, 28-летнюю Кристину. Не уточняется, была ли она арестована на том же митинге, однако обеим предъявили одинаковые обвинения. Их подозревают в незаконном въезде и нарушении комендантского часа.

Российское посольство в США сообщило со ссылкой на Госдеп, что среди задержанных или пострадавших при беспорядках в Капитолии нет российских граждан.