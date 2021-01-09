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СМИ сообщили о задержанной при штурме Капитолия русскоговорящей женщине

На протестах в Вашингтоне, которые обернулись захватом здания Конгресса, задержали 54-летнюю Евгению Малимон молдавского происхождения. Об этом пишет Buzzfeed.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что одному из задержанных в ходе беспорядков в Капитолии в суде потребовался переводчик с русского языка. Неизвестно, тот же ли это человек.

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Buzzfeed сообщает, что Малимон говорит по-русски. Она принадлежит к ряду республиканских политических объединений на территории США и, как пишет издание, выступала в поддержку президента США Дональда Трампа. Вместе с женщиной задержали ее дочь, 28-летнюю Кристину. Не уточняется, была ли она арестована на том же митинге, однако обеим предъявили одинаковые обвинения. Их подозревают в незаконном въезде и нарушении комендантского часа.

Российское посольство в США сообщило со ссылкой на Госдеп, что среди задержанных или пострадавших при беспорядках в Капитолии нет российских граждан.

Сторонники Трампа 6 января по местному времени ворвались в Конгресс и сорвали его заседание. В результате погибли пять человек, включая полицейского. Сотрудникам безопасности удалось вытеснить бунтовщиков спустя несколько часов, правоохранители применили огнестрельное оружие.

После беспорядков в Вашингтоне, по информации The Washington Post, власти предъявили обвинения 55 лицам.

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