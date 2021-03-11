Попова посоветовала прививаться от COVID-19 подручной вакциной

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что прививаться от коронавируса можно любой из трех российских вакцин, все они одинаково качественны. Об этом она сообщила на заседании думского комитета по охране здоровья, передает «РИА Новости».

«Надо прививаться той, которая под рукой — вот какая ближе, все российские вакцины безусловно хороши», — указала она.

По словам Поповой, сама она использовала вакцину разработки центра «Вектор» под названием «ЭпиВакКорона». Глава Роспотребнадзора пояснила, что выбрала препарат из-за своей аллергии, и назвала вакцину «мягкой» и «ювелирной». Ранее Попова отмечала, что привилась «ЭпиВакКороной» из-за сезонной аллергии на пыльцу.