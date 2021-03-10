Роскомнадзор направил в суд три протокола в отношении Twitter

Фото: АГН «Москва»

Роскомнадзор передал в суд три протокола в отношении Twitter за систематическое игнорирование требований удалить противоправную информацию (ст. 13.41 КоАП), сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

10 марта Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter для пользователей из России, предварительно обвинив соцсеть в многочисленных нарушениях и игнорировании требований удалить запрещенную в России информацию. В ведомстве объяснили, что таким образом они хотят защитить россиян от «влияния противоправного контента».

Параллельно с этим у клиентов разных российских провайдеров связи возникли проблемы с доступом к сайтам Кремля, Государственной думы, правительства, Следственного комитета, а также различных министерств и ведомств. В 12:30 сервис Downdetector зафиксировал сбой у «Ростелекома».

В Министерстве цифрового развития, комментируя РБК сбой в работе сайтов государственных органов, объяснили, что проблемы вызваны сбоем в работе маршрутизаторов сети «Ростелекома». Представитель «Ростелекома» в разговоре с РБК затруднился ответить на вопрос, связан ли сбой с решением властей замедлить скорость работы Twitter в России. Через некоторое время «Ростелеком» восстановил доступ к сайтам госорганов.