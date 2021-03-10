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Технологии и медиа ,  
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Google заплатила штраф 3 млн руб. за неудаление запрещенного контента

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Фото: Daniel Tsang / SOPA Images via ZUMA Wire / ТАСС
Фото: Daniel Tsang / SOPA Images via ZUMA Wire / ТАСС

Компания Google заплатила штраф в размере 3 млн руб., назначенный судом за отказ выполнять требования о фильтрации запрещенного в России контента в поисковой выдаче. Об этом сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

«Компания Google LLC уплатила штраф в размере 3 млн руб. за неисполнение требований законодательства о защите граждан от зловредного контента», — говорится в сообщении ведомства.

Суд в Москве оштрафовал Google на ₽3 млн за выдачу запрещенного контента
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Фото:Станислав Красильников / ТАСС

В Роскомнадзоре пояснили, что в поисковой выдаче было выявлено порядка 30% ссылок на запрещенный в России контент. В связи с этим компанию привлекли к административной ответственности, решение вынес Таганский районный суд Москвы.

Ранее Роскомнадзор уже открывал административные дела в отношении Google за отказ выполнять фильтрацию поисковой выдачи в соответствии с законодательством. Так, в 2020 году компанию оштрафовали на 1,5 млн руб., в 2019-м — на 700 тыс. руб., а в 2018-м — на 500 тыс. руб. Все штрафы Google заплатила.

Google Роскомнадзор штраф запрещенный контент
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