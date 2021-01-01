Суд в Москве оштрафовал Google на ₽3 млн за выдачу запрещенного контента

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Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Google на 3 млн руб. за выдачу в поиске информации, которая запрещена в России. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

«Компания Google LLC признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2.1 ст. 13.40 КоАП РФ (повторное нарушение обязанностей оператора поисковой системы)», — сообщили в суде.

В пресс-службе Роскомнадзора пояснили, что поисковик не удаляет порядка 30% запрещенной информации. «В среднем из поисковой выдачи не удаляется до 30% ссылок на запрещенный в России контент, в том числе на сайты с экстремистским, порнографическим, суицидальным содержанием», — заявили в ведомстве.

В августе мировой судья судебного участка в Таганском районе оштрафовал Google на 1,5 млн руб., признав компанию виновной в повторном неисполнении обязанности по прекращению выдачи по запросам пользователей сведений о ресурсах, доступ к которым ограничен на территории России (ч. 2.1 ст. 13.40 КоАП). В сентябре американская корпорация в добровольном порядке оплатила штраф.