Google заплатила ₽700 тыс. штрафа за отказ фильтровать запрещенные ссылки

Компания Google оплатила штраф в размере 700 тыс. руб., назначенный Роскомнадзором за отказ фильтровать ссылки на ресурсы, которые запрещены в России, следует из сообщения на сайте ведомства.

Специалисты Роскомнадзора выяснили, что поисковая система только выборочно фильтрует поиск. «Из-за этого более трети ссылок из Единого реестра запрещенной информации сохраняются в поиске», — говорится в сообщении ведомства.

О том, что компании грозит такой штраф, говорил в июне глава ведомства Александр Жаров.

Закон, обязывающий поисковики подключиться к федеральной системе, содержащей перечень запрещенных сайтов, вступил в силу 26 сентября 2018 года.

В ноябре прошлого года Роскомнадзор уже открывал административное дело в отношении Google за отказ следовать фильтрации поисковой выдачи в соответствии с законодательством. 11 декабря компании был выписан штраф на 500 тыс. руб., который был оплачен ею в феврале 2019 года.