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Актрису из сериала «Интерны» оштрафовали за участие в митинге

Дарья-Аглая Тарасова
Дарья-Аглая Тарасова (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Актрису Дарью-Аглаю Тарасову оштрафовали на 10 тыс. руб. за участие в несогласованной акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального 2 февраля. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Тимирязевского суда.

«Тарасова Дарья-Аглая Викторовна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 20.2 КоАП России (нарушение участником публичного мероприятия правил проведения митинга или шествия. — РБК)», — сказали в суде.

18 января суд арестовал Навального по делу «Ив Роше». Решение по нему было вынесено еще в 2014 году, и оппозиционер тогда получил условный срок. 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил условный срок на реальный.

Фигуранту дела из-за митинга 23 января в Москве дали условный срок
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В тот же день сторонники политика вышли на несанкционированные акции протеста. По данным «ОВД-Инфо», полиция задержала 1512 человек в десяти городах страны. Среди задержанных оказалась и Тарасова. Позже за участие в митингах суд арестовал рэпера Вячеслава Машнова, известного под псевдонимами Слава КПСС и Гнойный.

Дарья-Аглая Тарасова — российская киноактриса. Она известна ролями Софьи Калининой в сериале «Интерны», Нади в фильмах «Лед» и «Лед-2» и Сони в сериале «Бомба».

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