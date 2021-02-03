Актрису Тарасову задержали за участие в митинге

Фото: Владислав Шатило / РБК

Актрисе Аглае Тарасовой может грозить административный штраф в размере до 20 тыс. руб. за участие в несанкционированном митинге в Москве в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом РБК сообщил юрист правозащитной организации «Правозащита Открытки» Алексей Прянишников. Организация оказывает Тарасовой правовую помощь.

Актрису задержали вечером в Москве. Ее отвезли в отдел полиции по Западному Дегунино. Днем в среду актрису отпустили из отдела полиции, сообщил РБК Прянишников. На нее составили протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение участником публичного мероприятия правил проведения митинга или шествия). Эта часть статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб. или обязательных работ (на срок до 40 часов). «Суд будет все равно, вызов на 11 февраля», — уточнил юрист.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Ранее он сообщал, что Аглаю Тарасову могут арестовать на срок до 15 суток или присудить штраф за участие в несанкционированном митинге. Юрист приводил слова дежурного по отделу полиции, куда ночью доставили Тарасову. Последний утверждал, что на всех, кто находился с ней в одном автозаке, составляют протоколы об административном правонарушении по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП (участие в несанкционированном митинге, повлекшее создание помех транспортной или социальной инфраструктуре, движению пешеходов).