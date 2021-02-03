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Дело Навального ,  
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Актрису Тарасову задержали за участие в митинге

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Актрисе Аглае Тарасовой может грозить административный штраф в размере до 20 тыс. руб. за участие в несанкционированном митинге в Москве в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом РБК сообщил юрист правозащитной организации «Правозащита Открытки» Алексей Прянишников. Организация оказывает Тарасовой правовую помощь.

Актрису задержали вечером в Москве. Ее отвезли в отдел полиции по Западному Дегунино. Днем в среду актрису отпустили из отдела полиции, сообщил РБК Прянишников. На нее составили протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение участником публичного мероприятия правил проведения митинга или шествия). Эта часть статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб. или обязательных работ (на срок до 40 часов). «Суд будет все равно, вызов на 11 февраля», — уточнил юрист.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Задержания в Москве после решения суда по делу Навального. Фоторепортаж
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Ранее он сообщал, что Аглаю Тарасову могут арестовать на срок до 15 суток или присудить штраф за участие в несанкционированном митинге. Юрист приводил слова дежурного по отделу полиции, куда ночью доставили Тарасову. Последний утверждал, что на всех, кто находился с ней в одном автозаке, составляют протоколы об административном правонарушении по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП (участие в несанкционированном митинге, повлекшее создание помех транспортной или социальной инфраструктуре, движению пешеходов).

Представитель актрисы Александра Грицан заявила РБК, что пока комментариев не будет. Так же ответила РБК и сама актриса.

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Аглая Тарасова наиболее известна по фильмам «Лед» и «Лед-2», она также снималась в сериале «Интерны». В 2019 году получила премию «Золотой орел» за лучшую женскую роль за фильм «Лед».

Акции протеста начались после оглашения приговора Навальному в Мосгорсуде. Ему заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. С учетом уже отбытого им домашнего ареста реальный срок Навального составит 2 года и 8 месяцев, он будет отбывать его в колонии общего режима.

Суд решил, что оппозиционер неоднократно нарушал правила условного осуждения и не являлся в инспекцию, в которой должен был отмечаться.

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Политика
Алексей Навальный

Адвокаты Навального заявили, что обжалуют постановление суда, а также напишут в кабинет министров Совета Европы с просьбой обратить внимание на неисполнение решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который ранее признал, что в деле «Ив Роше» нет состава преступления.

По данным «ОВД-Инфо», на акции в Москве 2 февраля были задержаны 1145 человек. Суммарно в десяти городах задержали 1408 человек.

Авторы
Мария Лисицына, Екатерина Костина
акции протеста митинги Алексей Навальный задержание
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