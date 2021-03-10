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Ограничение работы Twitter ,  
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Депутаты рассказали, будут ли они вести Twitter после мер Роскомнадзора

Фото: duma.gov.ru
Фото: duma.gov.ru

Опрошенные РБК депутаты Госдумы заявили о намерении продолжать пользоваться соцсетью Twitter, несмотря на решение Роскомнадзора о замедлении ее работы на территории России.

«Планов отказываться от ведения аккаунта точно нету. Пока соцсетью будут продолжать пользоваться граждане России, пока их будет оставаться достаточно много, чтобы считать это важной площадкой — мы будем им пользоваться», — заявил РБК представитель лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Он отметил, что политик продолжал вести свой канал в Telegram, когда работа мессенджера была заблокирована Роскомнадзором. «Там много граждан, которые являются избирателями и хотят иметь канал общения с политиком», — добавил представитель.

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Фото:Scott Eells / Bloomberg

О желании продолжать свою вести свой аккаунт заявила и зампред комитета Госдумы по международным делам, депутат от «Единой России» Наталья Поклонская. «Планирую продолжить вести, никаких других мыслей на этот счет у меня пока нет. Обсудим еще ситуацию с помощниками, но вообще это важный канал общения с избирателями. И все соцканалы, которые у меня есть, планирую продолжать вести, закрывать по своей воле не планирую», — заявила она РБК.

Заместитель секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Александр Хинштейн в разговоре с РБК высказал надежду на урегулирование конфликта соцсети с Роскомнадзором. «Пока планирую продолжать (вести аккаунт — РБК). Надеюсь, что владельцы Twitter адекватно отреагируют на требования РКН, удалят запрещённую информацию и эта ситуация разрешится», — отметил он.

Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов рассказал РБК, что уже давно отказался от активного ведения соцсети из-за расхождения во взглядах с ее аудиторией, однако планирует продолжать публиковать репосты своих записей из Instagram и Facebook и других площадок.

«Свой аккаунт я веду в режиме автообновления, туда в автоматическом режиме дублируются записи из других моих соцсетей. Есть не просит, как говорится, в таком режиме продолжу вести», — рассказал Милонов.

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Роскомнадзор допустил ограничение работы других ресурсов после Twitter
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Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»


Роскомнадзор принял решение замедлить работу Twitter из-за неудаления соцсетью запрещенной информации — порнографии, информации об употреблении наркотиков и призывов к суициду. Всего, по данным ведомства, с 2017 года руководству Twitter было направлено около 28 тыс. требований об удалении контента. По состоянию на 10 марта 2021 года, неудаленными остаются 2569 материалов.

Замедление Twitter по замыслу Роскомнадзора не коснется отправки текстовых сообщений, только фото и видеоконтента. Подобные меры против интернет-ресурса в России применяются впервые.

Автор
Роман Кирьянов
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