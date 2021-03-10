Депутаты рассказали, будут ли они вести Twitter после мер Роскомнадзора

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Опрошенные РБК депутаты Госдумы заявили о намерении продолжать пользоваться соцсетью Twitter, несмотря на решение Роскомнадзора о замедлении ее работы на территории России.



«Планов отказываться от ведения аккаунта точно нету. Пока соцсетью будут продолжать пользоваться граждане России, пока их будет оставаться достаточно много, чтобы считать это важной площадкой — мы будем им пользоваться», — заявил РБК представитель лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Он отметил, что политик продолжал вести свой канал в Telegram, когда работа мессенджера была заблокирована Роскомнадзором. «Там много граждан, которые являются избирателями и хотят иметь канал общения с политиком», — добавил представитель.

О желании продолжать свою вести свой аккаунт заявила и зампред комитета Госдумы по международным делам, депутат от «Единой России» Наталья Поклонская. «Планирую продолжить вести, никаких других мыслей на этот счет у меня пока нет. Обсудим еще ситуацию с помощниками, но вообще это важный канал общения с избирателями. И все соцканалы, которые у меня есть, планирую продолжать вести, закрывать по своей воле не планирую», — заявила она РБК.

Заместитель секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Александр Хинштейн в разговоре с РБК высказал надежду на урегулирование конфликта соцсети с Роскомнадзором. «Пока планирую продолжать (вести аккаунт — РБК). Надеюсь, что владельцы Twitter адекватно отреагируют на требования РКН, удалят запрещённую информацию и эта ситуация разрешится», — отметил он.