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Общество ,  
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Роскомнадзор допустил ограничение работы других ресурсов после Twitter

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Роскомнадзор замедлит работу не только социальной сети Twitter, но и других интернет-платформ, если те будут игнорировать российские законы. Об этом сообщил замглавы ведомства Вадим Субботин, передает «Интерфакс».

«Я бы не стал называть конкретные ресурсы. Сейчас мы говорим о конкретном нарушителе, к которому применяются соответствующие меры для исполнения российского закона», — сказал Субботин.

Член профильного комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин допустил в разговоре с «Интерфаксом», что меры по замедлению работы на территории России могут быть в следующий раз применены в отношении Facebook.

По словам парламентария, Facebook в отличие от Twitter «хотя бы иногда пытается что-то объяснять в случае выдвижения претензий от Роскомнадзора». «Вместе с тем на этом ресурсе также есть противоправная информация», — добавил он.

Пользователи пожаловались на замедление работы Twitter в России
Технологии и медиа
Фото:Jeff Chiu / AP

С 10 марта Роскомнадзор обвинил Twitter в отказе удалять противозаконный контент и замедлил скорость работы социальной сети в России. Ресурс будет работать медленнее на всех мобильных и половине стационарных устройств.

Регулятор пояснил, что социальная сеть к 10 марта не удалила более 2,5 тыс. материалов с призывами к суициду, 450 — с детской порнографией, а также 149 — с информацией об использовании наркотиков. Всего с 2017 года Роскомнадзор направил в Twitter свыше 28 тыс. таких запросов.

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Это первый случай применения подобных мер к интернет-ресурсам в России. Регулятор пригрозил Twitter полной блокировкой, если тот и в дальнейшем откажется выполнять требования ведомства.

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