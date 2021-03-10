Роскомнадзор допустил ограничение работы других ресурсов после Twitter

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Роскомнадзор замедлит работу не только социальной сети Twitter, но и других интернет-платформ, если те будут игнорировать российские законы. Об этом сообщил замглавы ведомства Вадим Субботин, передает «Интерфакс».

«Я бы не стал называть конкретные ресурсы. Сейчас мы говорим о конкретном нарушителе, к которому применяются соответствующие меры для исполнения российского закона», — сказал Субботин.

Член профильного комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин допустил в разговоре с «Интерфаксом», что меры по замедлению работы на территории России могут быть в следующий раз применены в отношении Facebook.

По словам парламентария, Facebook в отличие от Twitter «хотя бы иногда пытается что-то объяснять в случае выдвижения претензий от Роскомнадзора». «Вместе с тем на этом ресурсе также есть противоправная информация», — добавил он.