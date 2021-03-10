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РФПИ сообщил о регистрации вакцины «Спутник V» в Кении и Марокко

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» зарегистрировали в Кении и Марокко. Об этом сообщили РБК в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Уточняется, что в обеих странах препарат зарегистрировали в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).

Таким образом, «Спутник V» одобрили в 48 странах мира с общим населением свыше 1,2 млрд человек. По данным РФПИ, по количеству полученных одобрений государственными регуляторами российская вакцина занимает второе место в мире после препарата от британско-шведской фармкомпании AstraZeneca.

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Фото:Matias Delacroix / Bloomberg

«Спутник V» зарегистрировали в России 11 августа 2020 года. Препарат разработали в столичном НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава страны.

Во вторник, 9 марта, Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило РБК, что проверяет «Спутник V» на соответствие стандартам ЕС. При этом Венгрия в январе разрешила применение «Спутника V» на территории страны, не дожидаясь одобрения EMA. Будапешт воспользовался ускоренной процедурой регистрации, взяв все риски применения препарата на себя. В марте аналогичным образом поступила Словакия.

Позже Итало-Российская торговая палата сообщила, что РФПИ и швейцарская компания Adienne Pharma & Biotech подписали соглашение о производстве вакцины от коронавируса «Спутник V» в Италии.

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Источник: JHU
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