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Глава Минтруда заявил о надежде на скорое решение по индексации пенсий

Фото: Евгений Софийчук / ТАСС
Фото: Евгений Софийчук / ТАСС

Министерство труда направило предложения об индексации пенсий работающим пенсионерам в администрацию президента и надеется на их рассмотрение в ближайшее время. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков в ходе заседания комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, передает ТАСС.

«Мы знаем, что правительство уже в совокупном объеме предоставило [предложения] в администрацию президента. Я думаю, что обсуждение этого вопроса в ближайшее время даст определенный результат», — сказал Котяков.

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Индексацию пенсий работающим пенсионерам приостановил президент Владимир Путин в декабре 2015 года. Вопрос о ее возвращении подняли в октябре 2020-го. Тогда об этом на совещании с Путиным заявил лидер думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Позже «Единая Россия» направила соответствующие предложения в правительство. Оно, в свою очередь, проработало предложения об индексации и в феврале передало в Кремль.

Сам Путин говорил, что условием для индексации пенсий должна стать бюджетная обеспеченность. Важность индексации он связал с падением доходов из-за пандемии коронавируса.

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