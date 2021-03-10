Володин решил завести аккаунты в соцсетях

Вячеслав Володин (Фото: Global Look Press)

Председатель Госдумы Вячеслав Володин решил завести личные аккаунты в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в мессенджере Telegram. Об этом он сообщил журналистам, передает «РИА Новости».

По словам спикера нижней палаты, это эффективный способ «обратной связи» и коммуникации. При этом он отметил, что не намерен заводить аккаунты в Facebook, Instagram и Twitter, поскольку пока эти социальные сети «ведут политику дискриминации прав человека и нарушают национальное законодательство».

Ранее Володин заявил, что Госдума будет предлагать законодательные решения против блокировки российских СМИ в социальных сетях.

Администрация Facebook заблокировала статью РБК, в которой со ссылкой на сообщение ФСБ утверждалось, что сотрудники службы задержали в Воронеже предполагаемых сторонников украинской молодежной радикальной группы МКУ. Материал заблокировали на основе выводов эксперта украинского сайта StopFake. Он заявлял, что задержанные не связаны с неонацистами Украины.



Ранее Twitter заблокировал 69 российских аккаунтов, действия которых, по мнению администрации соцсети, были направлены на «ослабление стабильности и надежности НАТО». Кроме того, был заблокирован еще 31 российский аккаунт, якобы связанный с Агентством интернет-исследований.