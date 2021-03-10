Илон Маск объяснил аварию с прототипом ракеты Starship

Причиной взрыва прототипа ракеты-носителя Starship

компании SpaceX стала утечка гелия в двигатель, сообщил основатель компании Илон Маск в своем Twitter.

«Двигателю SN10 не хватило мощности из-за частичного попадания гелия из топливного бака», — написал Маск в Twitter. Утечка привела к поломке опор на скорости в 10 м/с.

SpaceX впервые удалось посадить прототип Starship во время летных испытаний. Однако он взорвался почти сразу после посадки. До этого запуск откладывали из-за проблем с двигателем.

После аварии Маск написал в Twitter, что прототип ракеты приземлился в «целости и сохранности».