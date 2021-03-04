Илон Маск отреагировал на очередной взрыв прототипа Starship

Основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что прототип ракеты-носителя Starship во время последних летных испытаний приземлился в целости. Об этом он написал в Twitter.

«Starship SN10 приземлился в целости и сохранности!», — сообщил Маск.

SpaceX несколько раз пыталась запустить ракету, первая попытка провалилась, так как за доли секунды до старта бортовые компьютеры послали сигнал о проблеме с двигателем. В компании решили провести проверку и после новой заправки ракеты топливом все-таки провести пуск.

Ракета успешно стартовала и поднялась на заданную высоту (около 10 км). Затем она приземлилась, но через несколько минут после посадки взорвалась. Как писал Reuters, это первый раз, когда разработчикам вообще удалось посадить Starship, до этого все образцы взрывались после запуска двигателей или при попытке их приземлить.