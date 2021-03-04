Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 марта
USD ЦБ: 73,52 (-1,06) Инвестиции, 03 мар, 14:24
Курс евро на 4 марта
EUR ЦБ: 88,88 (-0,69) Инвестиции, 03 мар, 14:24
Facebook снимет запрет на политическую рекламу в США Технологии и медиа, 07:27 Путин назначил первого заместителя директора ФСБ Политика, 07:00 Глава Skolkovo Ventures —РБК: «Стартапы начали опасаться брать госденьги» Технологии и медиа, 07:00 Илон Маск отреагировал на очередной взрыв прототипа Starship Общество, 06:52 На юге Сахалина 12 рыбаков унесло в море на льдине Общество, 06:38 Более половины россиян заявили о негативных воспоминаниях самоизоляции Общество, 06:30 Представители фармкомпаний оценили действия властей в период пандемии Общество, 06:00 Ученые выдвинули версию о связи группы крови и заражения коронавирусом Общество, 05:59 Как у шеф-повара: готовим без суеты и беготни РБК и Miele, 05:40 Ученые заявили о риске «вечного» заражения коронавирусом Общество, 05:38 В конгрессе потребовали освободить осужденного в России студента из США Политика, 05:03 СМИ узнали об обсуждении властями нового «цифрового налога» для ИТ Технологии и медиа, 04:48 Феномен черного: как цвет изменил жизнь, моду и представления о вселенной РБК и ASUS, 04:16 СК завел дело из-за гибели двух человек в ДТП с автобусами на Камчатке Общество, 04:00
Общество ,  
0 

Илон Маск отреагировал на очередной взрыв прототипа Starship

Основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что прототип ракеты-носителя Starship во время последних летных испытаний приземлился в целости. Об этом он написал в Twitter.

«Starship SN10 приземлился в целости и сохранности!», — сообщил Маск.

SpaceX несколько раз пыталась запустить ракету, первая попытка провалилась, так как за доли секунды до старта бортовые компьютеры послали сигнал о проблеме с двигателем. В компании решили провести проверку и после новой заправки ракеты топливом все-таки провести пуск.

Ракета успешно стартовала и поднялась на заданную высоту (около 10 км). Затем она приземлилась, но через несколько минут после посадки взорвалась. Как писал Reuters, это первый раз, когда разработчикам вообще удалось посадить Starship, до этого все образцы взрывались после запуска двигателей или при попытке их приземлить.

Данная ракета-носитель предназначена для доставки грузов на Марс и Луну, и возвращения на Землю.

Илон Маск испытания SpaceX
Материалы по теме
Прототип ракеты Starship взорвался через несколько минут после посадки
Технологии и медиа
SpaceX отменила испытания прототипа Starship из-за проблем с двигателем
Технологии и медиа
Прототип корабля Starship от SpaceX взорвался во время испытаний
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter