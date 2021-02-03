Прототип корабля Starship от SpaceX взорвался во время испытаний

После успешного старта ракета с серийным номером 9 (SN9) взорвалась при приземлении в штате Техас. Корабль Starship компании Space X предназначен для полетов на Луну и Марс.

Прототип космического корабля Starship, разработанный компанией Space X для полетов на Луну и Марс, взорвался во время испытаний в штате Техасе при приземлении. Трансляция запуска велась на странице компании в Twittter.

Ракета с серийным номером 9 (SN9) была успешно запущена. Целью было подняться на высоту до 10 км. При посадке ракета ударилась о землю и взорвалась.

Главный иненер по интеграции SpaceX Джон Инспрукер во время онлайн-трансляции отметил, что «это был отличный полет, просто нужно немного поработать над посадкой».

Предыдущий пуск Starship в декабре 2020 года, как и в этот раз, потерпел неудачу: после успешного старта прототип корабля SN8 взорвался при приземлении в Техасе.