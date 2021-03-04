Прототип ракеты Starship взорвался через несколько минут после посадки
Прототип ракеты-носителя Starship, разработанный компанией SpaceX, взорвался через несколько минут после посадки во время летных испытаний, сообщает The New York Times.
Ракета успешно стартовала и поднялась на заданную высоту (около 10 км). Затем она опустилась в горизонтальное положение и после этого начала контролируемый возврат на Землю. Starship вновь запустил двигатели, чтобы вернуться в вертикальное положение, и медленно опустился на посадочную площадку.
Однако, сообщает NYT, после посадки ракета оказалась в наклонном положении и через несколько минут взорвалась.
Это первый раз, когда SpaceX удалось провести удачную посадку прототипа Starship, пишет Reuters, до этого образцы взрывались.