Прототип ракеты Starship взорвался через несколько минут после посадки

Это первый раз, когда образец ракеты смог приземлиться. За несколько часов до этого компания уже пыталась запустить прототип ракеты, однако компьютеры сообщили о проблеме с двигателями и пуск отложили на несколько часов

Фото: Gene Blevins / Reuters

Прототип ракеты-носителя Starship, разработанный компанией SpaceX, взорвался через несколько минут после посадки во время летных испытаний, сообщает The New York Times.

Ракета успешно стартовала и поднялась на заданную высоту (около 10 км). Затем она опустилась в горизонтальное положение и после этого начала контролируемый возврат на Землю. Starship вновь запустил двигатели, чтобы вернуться в вертикальное положение, и медленно опустился на посадочную площадку.

Однако, сообщает NYT, после посадки ракета оказалась в наклонном положении и через несколько минут взорвалась.

Это первый раз, когда SpaceX удалось провести удачную посадку прототипа Starship, пишет Reuters, до этого образцы взрывались.