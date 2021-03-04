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Технологии и медиа ,  
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Прототип ракеты Starship взорвался через несколько минут после посадки

Это первый раз, когда образец ракеты смог приземлиться. За несколько часов до этого компания уже пыталась запустить прототип ракеты, однако компьютеры сообщили о проблеме с двигателями и пуск отложили на несколько часов
Фото: Gene Blevins / Reuters
Фото: Gene Blevins / Reuters

Прототип ракеты-носителя Starship, разработанный компанией SpaceX, взорвался через несколько минут после посадки во время летных испытаний, сообщает The New York Times.

Ракета успешно стартовала и поднялась на заданную высоту (около 10 км). Затем она опустилась в горизонтальное положение и после этого начала контролируемый возврат на Землю. Starship вновь запустил двигатели, чтобы вернуться в вертикальное положение, и медленно опустился на посадочную площадку.

Однако, сообщает NYT, после посадки ракета оказалась в наклонном положении и через несколько минут взорвалась.

Это первый раз, когда SpaceX удалось провести удачную посадку прототипа Starship, пишет Reuters, до этого образцы взрывались.

SpaceX отменила испытания прототипа Starship из-за проблем с двигателем
Технологии и медиа
Фото:Gene Blevins / Reuters

Это была вторая попытка в течение одного дня запустить образец Starship. Первую SpaceX совершила за несколько часов до этого, однако за доли секунды до старта бортовые компьютеры послали сигнал о проблеме с двигателем.

В компании решили провести проверку и после новой заправки ракеты топливом все-таки провести пуск.

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Ракета-носитель предназначена для доставки грузов на Марс и Луну, и возвращения на Землю. Большая часть предыдущих испытаний прототипов Starship заканчивалась неудачно.

Так, в мае 2020 года образец ракеты взорвался после запуска двигателей и был полностью уничтожен. В ноябре компанию также постигла неудача: огневые испытания, во время которых зажигают двигатели, но не запускают ракету, прошли неуспешно и компания обнаружила расплавленные детали после них. Прототипы, которые запускали в декабре и феврале, взорвались при посадке.

Автор
Мария Лисицына
SpaceX ракета-носитель
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Прототип корабля Starship от SpaceX взорвался во время испытаний
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Испытания прототипа ракеты SpaceX Starship прошли неудачно
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Прототип ракеты Starship от SpaceX взорвался во время испытаний. Видео
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