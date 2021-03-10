Глава Минздрава Украины назвал условия для нового локдауна

Власти Украины введут локдаун по всей стране, если большинство областей окажутся в «красной» зоне и будет расти число госпитализаций, заявил глава Минздрава Максим Степанов изданию «Страна.ua».

Министр прогнозирует «тяжелый период» из-за COVID-19 на март—апрель. «Если мы говорим о всей стране — если более 13 областей перейдут в красную зону и все критерии будут расти по всей стране — придется вводить новый жесткий локдаун», — сказал он. Речь идет о превышении показателей по госпитализации (выше 60% для «красной» зоны), заполняемости коек с подачей кислорода (выше 65%) и динамике госпитализаций (выше 50% за семь дней).

В начале марта такое же условие для введения более жестких ограничений на Украине называл премьер-министр Денис Шмыгаль. Тогда он объявил о начале третьей волны коронавируса в стране. Глава правительства призвал украинцев продолжать соблюдать предосторожности, такие как социальная дистанция, дезинфекция рук и масочный режим.

С 24 февраля Украина вернулась к адаптивному карантину: ограничения вводятся в зависимости от числа заболевших в регионе. Для ужесточения мер против COVID-19 необходимо, чтобы в области в течение трех дней был превышен ряд показателей, в том числе по количеству госпитализированных. Тогда же в стране приступили к вакцинации населения против коронавируса.