Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 марта
USD ЦБ: 74,26 (-0,16) Инвестиции, 09 мар, 17:24
Курс евро на 10 марта
EUR ЦБ: 88,17 (-0,76) Инвестиции, 09 мар, 17:24
США подтвердили усилия по предотвращению реализации «Северного потока-2» Политика, 01:09 Дубль Холланда вывел дортмундскую «Боруссию» в 1/4 Лиги Чемпионов Спорт, 01:02 Кузнецова попросила смягчить требования для летнего отдыха детей Общество, 00:59 СМИ узнали о большом сроке, за который прокуратура утверждала дело Меня Общество, 00:44 Глава Минздрава Украины назвал условия для нового локдауна Политика, 00:06 Единственный иностранный сервис переводов ограничил работу в России Финансы, 00:01 Эксперты оценили устойчивость губернаторов и их отношения с Москвой Политика, 00:00 Регулятор ЕС после слов о русской рулетке рассказал об оценке вакцины Политика, 09 мар, 23:32 КГБ сообщил о трех сценариях новых протестов в Белоруссии Политика, 09 мар, 23:17 Глава Twitter пообещал направить деньги за первый твит на помощь бедным Технологии и медиа, 09 мар, 22:51 МИД оценил приговор по делу об убийстве посла России в Турции Общество, 09 мар, 22:45 МИД Белоруссии предложил польскому консулу покинуть страну Политика, 09 мар, 22:27 ЦСКА выбил «Спартак» из Кубка Гагарина Спорт, 09 мар, 22:21 Путин подписал закон о штрафах до ₽500 тыс. за незаконную агитацию Политика, 09 мар, 22:14
Пандемия коронавируса ,  
0 

Глава Минздрава Украины назвал условия для нового локдауна

Власти Украины введут локдаун по всей стране, если большинство областей окажутся в «красной» зоне и будет расти число госпитализаций, заявил глава Минздрава Максим Степанов изданию «Страна.ua».

Министр прогнозирует «тяжелый период» из-за COVID-19 на март—апрель. «Если мы говорим о всей стране — если более 13 областей перейдут в красную зону и все критерии будут расти по всей стране — придется вводить новый жесткий локдаун», — сказал он. Речь идет о превышении показателей по госпитализации (выше 60% для «красной» зоны), заполняемости коек с подачей кислорода (выше 65%) и динамике госпитализаций (выше 50% за семь дней).

Зеленский привился от коронавируса произведенной в Индии вакциной
Политика
Владимир Зеленский

В начале марта такое же условие для введения более жестких ограничений на Украине называл премьер-министр Денис Шмыгаль. Тогда он объявил о начале третьей волны коронавируса в стране. Глава правительства призвал украинцев продолжать соблюдать предосторожности, такие как социальная дистанция, дезинфекция рук и масочный режим.

С 24 февраля Украина вернулась к адаптивному карантину: ограничения вводятся в зависимости от числа заболевших в регионе. Для ужесточения мер против COVID-19 необходимо, чтобы в области в течение трех дней был превышен ряд показателей, в том числе по количеству госпитализированных. Тогда же в стране приступили к вакцинации населения против коронавируса.

За последние сутки на Украине выявлен 3261 новый случай заражения коронавирусом, умерли 76 человек. С начала эпидемии зафиксировано более 1,4 млн случаев заболевания и свыше 27,2 тыс. случаев летального исхода. С начала вакцинации прививку сделали более 19,1 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<500 000
0
<1 000 000
0
от 1 000 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

Читайте на РБК Pro
Не того пола: почему в российских компаниях дискриминируют мужчин Новое в учете НДФЛ и взносов в 2021 году — 5 изменений Без «угу» и «ага»: как правильно слушать и расположить к себе собеседника РБК Pro: ЕНВД — в зоне риска. ФНС идет за старыми долгами
Украина коронавирус Минздрав
Материалы по теме
На Украине продлили карантин из-за COVID-19
Общество
Украина зарегистрировала вакцину AstraZeneca от COVID
Общество
Украина договорилась о поставке 15 млн доз американской вакцины Novavax
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter