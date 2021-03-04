Премьер-министр Украины допустил введение нового локдауна

Киев, Украина (Фото: Hennadii Minchenko / Keystone Press Agency / Global Look Press)

На Украине началась третья волна коронавируса, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает «112 Украина».

По его словам, если большинство областей страны окажутся в красной зоне по заболеваемости, в стране придется ввести более жесткие ограничения.

«Скорее всего, придется возвращаться к той модели, к локдауну, который вводился, который Украина уже проходила. Очень не хотелось бы этого делать, искренне говорю, поэтому здесь надо еще раз обратиться к сознанию граждан и сказать следующее: коронавирус никуда не делся», — сказал Шмыгаль, призвав граждан не забывать о социальной дистанции, дезинфекции рук и масочном режиме.

По его словам, начало вакцинации в мире не означает окончание эпидемии, так как весь процесс займет не менее двух лет.