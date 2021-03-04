Премьер-министр Украины допустил введение нового локдауна
Киев, Украина
(Фото: Hennadii Minchenko / Keystone Press Agency / Global Look Press)
На Украине началась третья волна коронавируса, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает «112 Украина».
По его словам, если большинство областей страны окажутся в красной зоне по заболеваемости, в стране придется ввести более жесткие ограничения.
«Скорее всего, придется возвращаться к той модели, к локдауну, который вводился, который Украина уже проходила. Очень не хотелось бы этого делать, искренне говорю, поэтому здесь надо еще раз обратиться к сознанию граждан и сказать следующее: коронавирус никуда не делся», — сказал Шмыгаль, призвав граждан не забывать о социальной дистанции, дезинфекции рук и масочном режиме.
По его словам, начало вакцинации в мире не означает окончание эпидемии, так как весь процесс займет не менее двух лет.
С 24 февраля Украина вернулась к адаптивному карантину, который подразумевает введение ограничений в зависимости от числа заболевших в регионе.Его вводят, если в области в течение трех дней превышены минимум два из разработанных Минздравом показателей. Среди них — загруженность 65% свободных коек в больницах, оборудованных аппаратами подачи кислорода, рост числа госпитализированных до показателя более 60 человек за сутки на 100 тыс. населения в течение недели, рост числа госпитализаций на 50% и более в течение последних семи дней по сравнению с предыдущей неделей и другие.
Красный уровень эпидемиологической опасности предусматривает запрет на работу заведений общепита, торговых центров, развлекательных учреждений, фитнес-клубов, а также всех магазинов, кроме продовольственных и продающих товары первой необходимости. Запрещены также любые массовые мероприятия.
В конце февраля главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко говорил, что в зоне риска также Винницкая, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Луганская и Тернопольская области. «То есть эти области потенциально также могут в ближайшие дни быть переведены на красный уровень», — говорил Ляшко.
Согласно последним данным Минздрава Украины, в стране зарегистрировано 10 057 новых случаев COVID-19. За последние сутки госпитализировали 3271 человека; выздоровели 4837 человек; 194 умерли. Общее число заболевших с начала пандемии превысило 1,3 млн человек.