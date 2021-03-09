МИД Белоруссии предложил польскому консулу покинуть страну

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МИД Белоруссии предложил польскому консулу в Бресте Ежи Тимофеюку покинуть страну из-за его участия в неофициальном мероприятии, посвященном «дню проклятых солдат». Об этом говорится на сайте дипломатического ведомства.

По информации министерства, польский консул участвовал в неофициальном мероприятии памяти «проклятых солдат» в Бресте в конце февраля. Помимо него там были представители связанных с Польшей неправительственных и молодежных организаций. МИД отметил, что дипломатам важно поддерживать связи со своей диаспорой, однако разжигание расовой, национальной розни и оправдание нацизма на территории Белоруссии недопустимы.

«Проклятые солдаты» — общее название участников антисоветского и антикоммунистического подполья, которые действовали на территориях Польши и Белоруссии в конце Второй мировой войны и после ее завершения. В Польше с 2011 года отмечают Национальный день памяти «проклятых солдат».

Власти Белоруссии же считают их военными преступниками, ответственными за геноцид белорусов после Второй мировой, а подобные праздники — оправданием нацизма. «Своими преступлениями в местах компактного проживания белорусского национального меньшинства «проклятые солдаты» под командованием Ромуальда Райса поставили себя на один уровень с гитлеровскими карателями», — заявил белорусский МИД.