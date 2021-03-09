Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 марта
USD ЦБ: 74,26 (-0,16) Инвестиции, 17:24
Курс евро на 10 марта
EUR ЦБ: 88,17 (-0,76) Инвестиции, 17:24
Регулятор ЕС после слов о русской рулетке рассказал об оценке вакцины Политика, 23:32 КГБ сообщил о трех сценариях новых оппозиционных протестов в Белоруссии Политика, 23:17 Глава Twitter пообещал направить деньги за первый твит на помощь бедным Технологии и медиа, 22:51 МИД оценил приговор по делу об убийстве посла России в Турции Общество, 22:45 МИД Белоруссии предложил польскому консулу покинуть страну Политика, 22:27 ЦСКА выбил «Спартак» из Кубка Гагарина Спорт, 22:21 Путин подписал закон о штрафах до ₽500 тыс. за незаконную агитацию Политика, 22:14 РКН вызвал Paramount Comedy на беседу из-за серии «Южного парка» Технологии и медиа, 22:10 Технологии, материалы и перфекционизм: что делает Bentley особенным РБК Cтиль и Bentley, 21:32 Драчев отреагировал на иск от Союза биатлонистов России Спорт, 21:31 Путин подписал закон о блокировке сотовой связи в тюрьмах Общество, 21:15 Крупнейший держатель рублевого долга России собрал ОФЗ на ₽2,4 трлн Финансы, 21:11 «Коммерсантъ» узнал имя гостя Путина из Европы Политика, 21:00 Путин одобрил идею закрепить правовой статус начинающих ученых Общество, 20:54
Политика ,  
0 

МИД Белоруссии предложил польскому консулу покинуть страну

Фото: belarusmfa / Facebook
Фото: belarusmfa / Facebook

МИД Белоруссии предложил польскому консулу в Бресте Ежи Тимофеюку покинуть страну из-за его участия в неофициальном мероприятии, посвященном «дню проклятых солдат». Об этом говорится на сайте дипломатического ведомства.

По информации министерства, польский консул участвовал в неофициальном мероприятии памяти «проклятых солдат» в Бресте в конце февраля. Помимо него там были представители связанных с Польшей неправительственных и молодежных организаций. МИД отметил, что дипломатам важно поддерживать связи со своей диаспорой, однако разжигание расовой, национальной розни и оправдание нацизма на территории Белоруссии недопустимы.

«Проклятые солдаты» — общее название участников антисоветского и антикоммунистического подполья, которые действовали на территориях Польши и Белоруссии в конце Второй мировой войны и после ее завершения. В Польше с 2011 года отмечают Национальный день памяти «проклятых солдат».

Власти Белоруссии же считают их военными преступниками, ответственными за геноцид белорусов после Второй мировой, а подобные праздники — оправданием нацизма. «Своими преступлениями в местах компактного проживания белорусского национального меньшинства «проклятые солдаты» под командованием Ромуальда Райса поставили себя на один уровень с гитлеровскими карателями», — заявил белорусский МИД.

В Польше пообещали не нарушать территориальную целостность Белоруссии
Политика

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне начавшихся после президентских выборов протестов говорил, что Белоруссия находится в опасности из-за планов Запада захватить Гродненскую область и у границ республики происходит «шевеление» войск НАТО со стороны Польши.

Белоруссия также отозвала своих дипломатов из Польши осенью 2020 года. МИД Белоруссии предложил Варшаве сократить число дипломатов, работающих на территории республики, из-за «деструктивной деятельности» Польши.

Читайте на РБК Pro
Не того пола: почему в российских компаниях дискриминируют мужчин Новое в учете НДФЛ и взносов в 2021 году — 5 изменений Без «угу» и «ага»: как правильно слушать и расположить к себе собеседника РБК Pro: ЕНВД — в зоне риска. ФНС идет за старыми долгами
Белоруссия МИД Польша
Материалы по теме
В Польше пообещали не нарушать территориальную целостность Белоруссии
Политика
Белоруссия выслала посла Швеции после "плюшевого десанта"
Политика
Великобритания решила отозвать посла в Белоруссии для консультаций
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter