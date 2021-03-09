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Путин подписал закон о штрафах до ₽500 тыс. за незаконную агитацию

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов за незаконную агитацию, подняв их максимальный уровень до 500 тыс. руб. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Соответствующий законопроект был принят в Госдумой в окончательном, третьем чтении 17 февраля и одобрен Советом Федерации 3 марта.

Штрафы за агитацию в день тишины и в запрещенных местах для граждан выросли с прежних 1–1,5 тыс. руб. до 5–20 тыс. Для должностных лиц новые штрафы составят 30–50 тыс. руб. вместо 2–5 тыс. руб., для юридических — от 100 тыс. до 500 тыс. руб. с 20–100 тыс. Также повышены штрафы за изготовление агитационных материалов.

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Фото:ТАСС

26 февраля председатель Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с политологами заявила, что перенос выборов депутатов на более ранний срок технически невозможен и нецелесообразен.

«Сегодня я сказала, что до 20 июня президент уже должен издать указ [о старте избирательной кампании]. Кто готов к переносу? Я считаю, что речи об этом быть не может. Избирательный процесс будет запущен уже скоро. Это технологически невозможно, нереально и нецелесообразно», — сказала она тогда.

Ранее с идеей досрочно распустить Госдуму и провести выборы в июне выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он объяснил инициативу тем, что этот период благоприятнее для выборов, так как летом эпидемиологическая обстановка в стране будет лучше, чем осенью. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заметил, что в Кремле не обсуждают возможный перенос. «Я слышал высказывание Владимира Вольфовича, но об активности разговоров мне ничего неизвестно, и в администрации таких разговоров не ведется», — пояснил Песков.

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