Госдума увеличила штрафы за нарушения при предвыборной агитации

Фото: duma.gov.ru

Государственная дума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, который увеличивает штрафы за нарушение правил предвыборной агитации. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

«В третьем чтении были приняты поправки в КоАП о повышении административной ответственности за нарушение предвыборной агитации», — отмечается в сообщении.

Штрафы за агитацию в день тишины и в запрещенных местах для граждан вырастут с нынешних 1–1,5 тыс. руб. до 5–20 тыс. Для должностных лиц новые штрафы составят 30–50 тыс. руб. вместо нынешних 2–5 тыс. руб., для юридических — от 100 тыс. до 500 тыс. руб. (в настоящее время 20–100 тыс.). Аналогичные повышенные штрафы грозят за изготовление агитационных материалов.

Кроме того, законопроект позволяет избиркомам жаловаться в Роскомнадзор на незаконную агитацию в интернете. ЦИК сможет инициировать блокировку на выборах федерального уровня, а региональные избиркомы — на региональных выборах. У владельцев будут сутки, чтобы удалить противоправные материалы.