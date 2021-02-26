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Политика ,  
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ЦИК обозначила сроки решения по многодневному голосованию в сентябре

Элла Памфилова
Элла Памфилова (Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

Окончательное решение о возможном проведении многодневного голосования в сентябре будет принято после того, как президент подпишет указ о назначении выборов, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на встрече с политологами. Трансляция ведется на сайте Центризбиркома.

«После того как в соответствии с указом президента будет объявлен старт избирательной кампании (а это должно произойти с 31 мая по 20 июня, плюс пять дней на объявление), у нас еще десять дней есть после объявления на то, чтобы определиться, в каком формате будет проходить единый день голосования», — сказала Памфилова (цитата по ТАСС).

При этом она считает «довольно высокой» вероятность проведения голосования в течение нескольких дней с учетом эпидемической ситуации в стране. К этому нужно быть готовыми, отметила глава Центризбиркома.

Памфилова сообщила, что в декабре прошлого года было принято временное положение об особенностях многодневного голосования, оно будет действовать до 30 мая. Решение о проведении голосования в течение нескольких дней должны принимать регионы.

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Фото: Марат Абулхатин / ТАСС

В конце июля прошлого года президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому голосование на выборах и референдумах может быть многодневным, однако количество дней не должно превышать трех. В тех случаях, когда голосование проходит более одного дня, избиратели не смогут голосовать досрочно или с использованием открепительных удостоверений.

Впервые такой формат был опробован в ходе голосования по поправкам к Конституции. Памфилова объясняла это стремлением снизить угрозу заражения коронавирусом. Позже она предложила распространить этот опыт и на другие выборы.

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В сентябре должны пройти в том числе выборы депутатов Госдумы.

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