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Владелица кафе «АндерСон» заявила об отсутствии планов избираться в Думу

Анастасия Татулова
Анастасия Татулова (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Владелица сети семейных кафе «АндерСон» Анастасия Татулова не планирует выдвигаться кандидатом в депутаты Государственной думы. Об этом она сообщила РБК.

«В Госдуму в этом году я не собираюсь, но голосовать пойду обязательно.
Надеюсь, что в новом составе Госдумы мы все сможем получить хотя бы 50% — не бюджетников и олигархов, а представителей большой части нашей страны, зарабатывающих в малом и среднем бизнесе, самозанятых, сотрудников, предпринимателей», — сказала она РБК.

О том, что Татулова может стать кандидатом на выборах в нижнюю палату парламента, сообщали «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента. Собеседник издания говорил, что она уже ведет переговоры с партией «Новые люди», не представленной сейчас в парламенте.

В разговоре с РБК Татулова заявила, что информация «Ведомостей» не соответствует действительности. «С партией я веду плотную коммуникацию в силу того, что они поднимают вопросы, связанные с предпринимателями», — сказала Татулова.

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Общество
Анастасия Татулова

О создании партии «Новые люди» в январе прошлого года объявил бывший совладелец косметической компании Faberlic Александр Даванков. Председателем новой партии стал его бывший партнер, владелец Faberlic Алексей Нечаев.

В августа партия провела первый съезд, в котором приняли участие генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки, главред журнала Esquire Сергей Минаев, телеведущая Елена Летучая и журналист Антон Красовский.

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Сама Татулова уже участвовала в выборах. Так, в 2019 году она участвовала в качестве самовыдвиженца в Московскую городскую думу одномандатного округа №17, однако выборы проиграла Елене Янчук, которая представляла КПРФ. Meduza и Deutsche Welle писали, что кандидатуру Татуловой на выборах поддерживала мэрия Москвы.

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