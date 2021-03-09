Владелица кафе «АндерСон» заявила об отсутствии планов избираться в Думу

Анастасия Татулова (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Владелица сети семейных кафе «АндерСон» Анастасия Татулова не планирует выдвигаться кандидатом в депутаты Государственной думы. Об этом она сообщила РБК.

«В Госдуму в этом году я не собираюсь, но голосовать пойду обязательно.

Надеюсь, что в новом составе Госдумы мы все сможем получить хотя бы 50% — не бюджетников и олигархов, а представителей большой части нашей страны, зарабатывающих в малом и среднем бизнесе, самозанятых, сотрудников, предпринимателей», — сказала она РБК.

О том, что Татулова может стать кандидатом на выборах в нижнюю палату парламента, сообщали «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента. Собеседник издания говорил, что она уже ведет переговоры с партией «Новые люди», не представленной сейчас в парламенте.

В разговоре с РБК Татулова заявила, что информация «Ведомостей» не соответствует действительности. «С партией я веду плотную коммуникацию в силу того, что они поднимают вопросы, связанные с предпринимателями», — сказала Татулова.