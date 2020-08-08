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Канделаки, Минаев и Летучая приняли участие в съезде партии «Новые люди»

Елена Летучая
Елена Летучая (Фото: РБК)

Генпродюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки, главред журнала Esquire Сергей Минаев, телеведущая Елена Летучая и журналист Антон Красовский приняли участие в съезде политической партии «Новые люди», передает корреспондент РБК.

Канделаки на политическом мероприятии выступила с мастер-классом, мотивы участия в съезде других известных персон пока неизвестны. Отмечается, что в работе съезда приняли участие более 300 делегатов и гостей из 55 регионов страны.

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Фото: Дмитрий Ермаков / АГН «Москва»

Кроме того, на съезде члены партии «Новые люди» выбрали себе нового председателя. Им стал ее основатель, президент косметической компании Faberlic Алексей Нечаев.

В своем выступлении избранный председатель заявил, что «система слишком закостенела, чтобы рассчитывать на то, что она быстро поддастся новым людям», поэтому «золотые горы» и быстрые результаты обещать партия не будет.

О создании партии правого толка основатели Faberlic Алексей Нечаев и Александр Даванков объявили в январе. В Минюсте зарегистрировали новую партию 1 марта.

Ранее создатели «Новых людей» рассказывали, что главная цель партии — «переориентировать государство» с заботы о чиновниках на службу гражданам.
 

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Теги: политическая партия, выборы, политика
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