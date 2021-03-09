Музыканты оценили шансы певицы Manizha на победу на «Евровидении-2021»

Певица Manizha (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

Певица Manizha в тренде, в ее номере есть фишка, однако шансы на победу певицы оценить сложно. Такое мнение в разговоре с РБК высказал певец, бывший участник группы «Премьер-министр» Жан Милимеров.

«Manizha как раз и в тренде, и фишка есть в номере. По поводу песни скажу так, песня фишковая, построенная в таком трендовом стиле. Сложно судить [шансы на победу], много стран принимает участие», — сказал певец.

Он считает, что для конкурса песня должна быть с повторяющимся легко запоминающимся припевом. Однако Милимеров не исключает, что тренды могут измениться.

«Вот, что касается Little Big, со мной, наверное, 99% согласятся, что именно это команда действительно и визуально и музыкально попадала 100% в рамки «Евровидения» в принципе. Это был хит, я не только про песню, а в общем, их образ. Я считаю, что это как раз рамки «Евровидения», где есть идея на сцене, есть фишка, есть современность, есть песня. Это все у них было, не зря миллионы просмотров в YouTube. Мне, как и многим, обидно, что ребята не поехали», — подытожил певец.