Музыканты оценили шансы певицы Manizha на победу на «Евровидении-2021»

По словам певицы Марии Кац, из-за того, что в 2020 году конкурс не состоялся, остается не ясно, какие тренды будут в этом году и какие шансы у его участников.
«По поводу шансов здесь ничего не могу сказать, потому что из-за того, что конкурс в том году не состоялся, смешались все карты. Что будет теперь в этом году, не очень понятно, потому что фаворитами остаются все те же ребята, что были и в том году, и было бы логично им противопоставить выступление Little Big. Manizha получается мимо этого тренда, но, быть может, она создаст свой, так тоже возможно», — сказала Кац в разговоре с РБК.
В выступлении Manizha певица отметила ее подачу и поставленный номер. «Manizha с точки зрения номера была очень выгодна, вчера хорошо себя показала», — отметила певица.
Отличного мнения придерживается музыкант Андрей Косинский. Он рассказал РБК, что считает номер Manizha «капустником».
«Я не понимаю критерии отбора для участников и участия, ну ладно, хорошо национальное голосование, но «Евровидение» всегда считалось раньше конкурсом под девизом песня для Европы, то есть песня, которая зацепит сердца европейцев. Я считал всегда, что «Евровидение» — это величие мелодий, все заточено под музыку, а сегодня это какое-то политизированное, не лучшее мероприятие, где ближайшие страны голосуют или по географическим моментам и по дружбе, или какие-то политические распри. Появляются шоу-номера вместо музыкальных. Какой-то капустник [номер Manizha], это не музыкальный номер для Европы», — заявил Косинский.
Певец Петр Налич отказался оценивать шансы российской певицы на победу, но выразил надежду, что Manizha дойдет до финала.
«Я, главное, надеюсь, что она [Manizha] пройдет в финал, чтобы сыграть не один раз, а два раза, чтобы ее все увидели, услышали, оценили ее вокальные данные. Главное, чтобы она хорошо чувствовала себя на сцене, выступала и думала о музыке, об образе. А победа будет или не будет — это не так важно, все же это не спорт», — отметил в разговоре с РБК Налич.
Накануне стало известно, что Россию на «Евровидении-2021» представит певица Manizha. Она стала победительницей всенародного голосования. Участие певицы Manizha в конкурсе поддержали 39,7% проголосовавших. Ее соперники, группы «2Маши» и Therr Maitz, набрали 35,7 и 24,6% голосов соответственно. В прошлом году Россию на «Евровидении» должна была представить группа Little Big с песней Uno, но в связи с пандемией коронавируса конкурс отменили.